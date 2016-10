Pacienti „la limita” in Urologia Spitalului Judetean Bacau

In aceasta perioada, Sectia de Urologie a Spitalului Judetean de Urgenta Bacau se confrunta cu o patologie diversa, dar grava, si cu pacienti care ajung la medic la limita, dupa ce si-au neglijat boala. Ultimul caz inregistrat este al unui barbat din Buhusi, care s-a internat cu un diagnostic rar: litiaza renala complexa bilaterala, cu insuficienta renala si calculi voluminosi sub forma de corali in ambii rinichi.

„Suntem pe o patologie extrem de diversificatta, dar foarte grava, cu foarte multe tumori de vezica, cu cazuri complexe. Este ingrijorator faptul ca pacientii ajung in astfel de stadii ale bolii pentru ca isi neglijeaza simptomele: dureri, hematurii, infectii urinare frecvente. Sunt pacienti de peste 45-50 de ani, dar, in ultima perioada, am internat si pacienti cu vârste mai scazute. Chiar in acest moment avem internata in sectie o pacienta de 20 de ani, cu afectiuni urologice. Sunt si barbati, si femei, si persoane in vârsta, si tineri”, a declarat dr. Alexandru Anghelus, medicul sef al sectiei de Urologie a Spitalului Judetean de Urgenta Bacau.

Depistate in timp util, inclusiv tumorile de vezica sau de prostata, cazurile pot fi rezolvate, pentru ca sectia dispune de aparatura moderna, sofisticata, fiind dotata inclusiv cu un renofibroscop, cu camera de luat vederi, unic in zona Moldovei, cu care se pot trata cazuri cu patologie diversa. Si in cazul bolnavului din Buhusi, de 69 de ani, ajuns la limita in spitalul din Bacau se poate vorbi de o reusita completa: pacientul a fost operat de doua ori, in doua etape, cu doua internari diferite, la interval de o luna intre ele, fara a sta pe spitalizare continua in spital.

„Fiind foarte mari riscuri, având in vedere ca vorbim de o afectiune complexa, am ales in prima etapa operatia clasica, pentru a salva rinichiul, si am scos piatra din partea stânga in totalitate, iar in a doua etapa, dupa vindecarea primei interventii, am finalizat interventia endoscopic, cu laser, fara taietura clasica, cu renofibroscopul. Practic, am spart piatra de pe partea dreapta, care era mai mica, bucata cu bucata”, a explicat dr. Alexandru Anghelus. Pacientul este acum bine, in câteva zile va fi externat, isi poate relua activitatile in gospodarie si poate duce o viata normala in continuare. Acest caz, prezentat de medicul urolog, arata ca, prin particularitatea ei, litiaza biliara nu este o exceptie, poate fi rezolvata, dar cu o singura conditie: sa nu se neglijeze simptomele.

Cauzele care duc la patologia de pe Urologie, mai spune dr. Anghelus, sunt multiple, dar in principal fumatul, lipsa hidratarii organismului, alimentatia haotica, nediversificata, stresul, ritmul de viata accelerat, abuzul de cafea, de ciocolata, chiar si factorul genetic, dar in mai mica masura.

De când a intrat in dotarea spitalului, in 2012, renofibroscopul a fost folosit de 400 de ori, numai pe calculi renali, foarte mult, dupa cum s-a precizat.

Saptamânal, in sectia de Urologie a spitalului bacauan se efectueaza 3-4 interventii chirurgicale pe calculi renali, dar si 3-4 de interventii pe litiaze ureterale. Sectia are 27 de paturi, cu un flux continuu de internare. Echipa medicala este formata din patru doctori, dar si cadre medii pregatite, care lucreaza pe o singura sala de operatie. La Urologia din Bacau ajung pacienti din tot judetul, dar si din Botosani, Neamt, Suceava, chiar si Iasi.