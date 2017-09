Fântâna arteziană din centrul sensului giratoriu de la intersecţia străzilor 9 Mai şi Unirii din Bacău a fost demolată, sâmbătă, iar pe locul ei a fost pus pământ, urmând, că, zilele următoare, să se planteze flori. Demolarea a fost realizată de societatea de servicii a municipalităţii băcăuane, după ce, luna trecută, Consiliul local a aprobat reamenajarea sensului giratoriu, în urmă discuţiilor cu Poliţia Rutieră. Conform unei adrese a Poliţiei, construcţia din mijlocul sensului giratoriu îngreuna circulaţia, punând probleme de fluidizare a traficului. Sensul giratoriu din intersecţia 9 Mai/Unirii a fost amenajat în 2012 şi se relatează că ar fi costat peste 400.000 de lei plus alţi 70.000 pentru proiectare. După ce a fost construit au fost voci care au susţinut că fântână arteziană este inestetică şi pune probleme de trafic. Vineri seară, zona a fost delimitate iar, sâmbătă dimineaţă, salariaţii Primăriei s-au pus pe lucru. În jurul orei 18.00, lucrarea s-a finalizat. 5 SHARES Share Tweet

