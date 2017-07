Constructia situata in mijlocul centrului giratoriu din zona Colegiului Economic din Bacau va fi demolata luna viitoare. Anuntul a fost facut, astazi, de primarul Bacaului, Cosmin Necula. El a dat ca sigur faptul ca in luna august oamenii Primariei vor demola constructia, toate avizele fiind deja luate in acest sens. Devenit, în timp, unul dintre cele mai fierbinți puncte pe harta traficului auto din oraș, sensul giratoriu de la Economic s-a aflat la originea mai multor incidente rutiere (ambuteiaje, accidente). Amenajarea sensului giratoriu a costat, la vremea sa, 452.869 de lei iar proiectarea, inca 70.000 de lei. 226 SHARES Share Tweet

