Ovidiu (Octo)Genaru si “colacul peste pupaza”

Laudata fie Uniunea Scriitorilor! Ea a luat, ea a dat. Generoasa la nominalizari când vine vorba de premii (ca nu costa nimic), zgârcita si suficient de subiectiva – spun cunoscatorii – când vine vorba de imparatit.

Sunt somat sa aduc argumente. Ma puteti ajuta daca cititi cronicile, anchetele si declaratiile de la ultimele doua editii ale Premiului Eminescu pentru Poezie, de la Botosani. Pentru a mai relaxa atmosfera din câmpul national cultivat in fiecare an de “niste scriitori”, Uniunea, condusa de ani bune de Nicolae Manolescu, a lansat un nou proiect: Premiul pentru Scriitorul Lunii.

Noua critici literari reputati, numiti de USR din principalele provincii ale României, fac ochii roata pe intinsul patriei scriitoricesti si decreteaza. Ovidiu Genaru nici nu-si revenise din noul esec, ratând si in 2016 Premiul Eminescu pentru Poezie, nici din euforia câstigarii Premiului Centrului de Cultura “George Apostu”, ca a fost coplesit de o noua veste…de poveste: “Colac peste pupaza, am fost instiintat ca am câstigat titlul de Scriitorul Lunii August.

Sa stai departe, cum ai remarcat si tu, si sa câstigi Scriitorul lunii tocmai de la Bacau…Nici prin cap nu-mi trecea. Dar e bine”, imi spune Ovidiu Genaru, insa eu recitesc poezia “Criticilor mei”, din recentul volum “Terapia cu ingeri”. Nici cei noua critici nu ar fi reusit sa vada ca Ovidiu Genaru este “din pacate sunt octogenar si nu optzecist/ cum ar fi normal/ adica eufemistic vorbind ca as fi partial postum”.

Ovidiu, cu rabdare si cu buletin de Bucuresti, ai toate sansele sa câstigi si Titlul de “Scriitorul anului 2016”, care va fi atribuit la Iasi, pe 4 noiembrie, unuia dintre cei 12 scriitori nominalizati. Dupa prima tura, unde fiecare a alergat pe culoarul propriu, pe ultima turnata ii are alaturi de Cartarescu, Blandiana, Dimisianu, Visniec, Grigurcu etc.

Opt sunt din Bucuresti si tu spui ca nu te intereseaza! Cu voia ta, redau ultima strofa din poezia amintita, sa vedem ce-ti mai reproseaza criticii tai: (…) “Ca nu sunt destul de in viata/ ca nu corespund cu mine insumi/ ca ar trebui sa fiu altcineva/ posibil o persoana din Bucuresti”.