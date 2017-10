L-am întrebat pe Ovidiu Genaru câte premii pentru poezie a adunat de-a lungul lungilor ani de când scrie poezie. “Nu mai ştiu, bătrâne, nu mai ştiu, am pe undeva o listă”. Recent, la Brăila, a avut loc a XI-a ediţie a Festivalului Poeţilor din Balcani, România – Moldova, eveniment organizat de Consiliul Judeţean Brăila, Biblioteca Judeţeană “Panait Istrati” Brăila şi Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Sud-Est. Programul Festivalului a cuprins: lansări de carte, recitaluri de poezie şi muzică, dezbateri pe tema balcanismului în literatură, cu referiri speciale la literatura contemporană din regiune. La eveniment au fost invitaţi reprezentanţi ai Ambasadei Republicii Moldova la Bucureşti, reprezentanţi ai Uniunilor de creaţie din România şi Moldova. În cele două zile ale festivalului, au avut loc lansări de cărţi, recitaluri de poezie, din creaţiile poeţilor invitaţi, iar în ultima zi, au fost acordate, la recomandarea unui juriu de specialitate, Premiile BALCANICA: Premiul BALCANICA OPERA OMNIA- Ovidiu Genaru, poet, scriitor, dramaturg. Premiul BALCANICA pentru poezie română – Angi Melania Cristea; Premiul BALCANICA pentru poezie moldovenească – Grigore Chiper. 0 SHARES Share Tweet loading...

