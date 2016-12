Social Ornamente de brad ”eco” și multă bucurie înainte de vacanța de iarnă, la școlile din Gheorghe Doja, Corbasca și Faraoani de Madalina Rotaru - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Ultima săptămână de cursuri de dinaintea vacanței de iarnă a adus copiilor de la școlile din localitățile Gheorghe Doja, Corbasca și Faraoani din județul Bacău, ornamente ”eco” de brad și rechizite școlare, precum și numeroase cunoștințe despre frumusețile și importanța zonelor în care trăiesc. Despre cele din urmă, în cadrul campaniei educaționale ”Aripi pentru viitor”, le-au vorbit elevilor de la clasele I-IV voluntarii Centrului Regional de Ecologie (CRE) Bacău, aceștia provocându-i la final pe micuți, și la participarea la un concurs de desene inspirate din tematica ”eco”. ”Copiii au primit lecții de ecologie și au învățat lucruri interesante despre oamenii, lacurile și păsările de pe râul Siret. Micuții au pus și în practică cele învăţate şi au realizat desene inspirate din tematica eco, în cadrul unui concurs, fiind recompensaţi cu seturi de carioci, ciocolată, ornamente de brad, iar pentru cele mai inspirate desene tinerii ecologişti au primit instalaţii pentru bradul de Crăciun” au spus reprezentanții CRE Bacău. La rândul lor, voluntarii CRE au fost recompensați de copii cu zâmbete, cântece și cu un brăduţ de Crăciun realizat de cei din urmă din materiale reciclabile. 0 SHARES Share Tweet

