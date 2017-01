Președintele Consiliului Județean Bacău, Sorin Brașoveanu (foto) s-a întâlnit, marți, 10 ianuarie, la Oituz, cu reprezentații Companiei filandeze Tornator, unul dintre cei mai importanți investitori din zonă, care administrează o suprafață de peste 9.000 de hectare de teren forestier. Grupul Tornator deține aproximativ 655.000 hectare de pădure în Finlanda, Estonia și România, principala activitate o reprezintă comercializarea de masă lemnoasă, și administrarea de păduri. Delegația finlandeză a fost condusă de Zoltan Kosy, country manager al Tornator, care a prezentat căteva date legate de specificul firmei și a manifestat disponibilitatea de a pune umărul la dezvoltarea economică a zonei. Comania Tornator deține 12,000 ha de pădure în România, clasându-se printre primii proprietari privați de terenuri forestiere din țară. Finlandezii nu intenţionează să construiască o fabrică de cherestea in Romania, deoarece compania este specializată în administrarea pădurilor. „Vrem să investim în pădure, pentru ca apoi să vindem lemn producătorilor locali. Compania vinde o parte din copaci, în timp ce plantează alţii pentru a-i înlocui. Spre deosebire de alte domenii, investiţiile în păduri se derulează pe perioade de ordinul zecilor de ani. Ne dorim să facem parte integrantă din comunitatea locală din Oituz și în același timp vrem să angrenăm în sistemul nostru firme din zonă, care să corespundă cerințelor noastre ”, a precizat Kosy. La rândul său, președintele Sorin Brașoveanu a salutat prezența în județul Bacău a acestui important investitor, arătându-și disponibilitatea pentru realizarea unor parteneriate între comunitatea locală și Compania Tornator. ”Suntem deschiși oricărei forme de colaborare. Am înțeles bunele intenții ale celor de la Tornator, care sper să se concretizeze în cel mai scurt timp în proiecte viabile pentru comunitatea din Oituz. Am discutat despre crearea de noi locuri de muncă, despre reabilitarea unor drumuri realizate de firma finlandeză, despre inființarea unei pepiniere silvice, în care să se producă materialul săditor necesar lucrărilor de împădurire. De asemenea, am purtat discuții despre criza forței de muncă specializată în domeniul forestier, despre necesitatea infințării unor școli profesionale în sistem dual. Personal, consider de bun augur această întrevedere, sper ca în viitoarea strategie de dezvoltarea a județului, Compania Tornator, să aibă un cuvânt de spus, iar parte din proiecte discutate acum să fie implementate cu succes”, a precizat preşedintele Braşoveanu. 8 SHARES Share Tweet

