Editorial Ori la bal, ori la spital de Ovidiu Pauliuc - Temă de gândire pentru acasă: ce am sărbătorit noi în ultimele două zile și încă mai sărbătorim? Crăciunul sau Revelionul? După cum arată treburile, cele două evenimente se confundă tot mai mult. Însă unul e de natură religioasă, iar celălalt este o distracție la trecerea dintre ani, în fapt o simplă convenție omenească pentru a măsura trecerea timpului. Probabil ați simțit pe pielea dumneavoastră gaura din buget provocată de cheltuielile de sărbători, când toată lumea parcă ar flămânzi brusc, aglomerația din trafic și din magazine și ați vizionat deja tradiționala știre cu aglomerația de pe Valea Prahovei. În tot acest tumult, printre sarmale și afumături stropite cu băutură, fază mult apreciată de ficat, aproape nimeni nu s-a mai gândit la semnificația Crăciunului. Lucru ușor de constatat, de altfel, pe rețelele de socializare, unde ne facem urări candide, dar nu uităm să punem și poze cu masa care geme de bucate, dintre care jumătate probabil vor sfârși la tomberon. Însă nu vrem ca în aceste rânduri să o facem pe moraliștii. E bine că ne distrăm, fiindcă și așa prea multe motive de bucurie încă nu sunt prin țărișoara asta. Aceste sărbători au adus și o învățătură. Și anume, că după o anumită vârstă, când șuruburile încep să îți scârțâie, este foarte indicat să angajezi pe cineva să facă bradul și curățenie și să cumperi de la vreun gospodar toate bucatele. Cu alte cuvinte, să stai relaxat ca să îți priască sărbătorile. Eventual, să cumpere cineva și cadourile, pe banii lui. Fiindcă, în caz contrar, ajungi în ajunul celei mai frumoase sărbători de peste an să fii paradit de spate, de picioare, de toate celea și să zaci ca după o zi de muncă la ocnă.

