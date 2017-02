– Biserica din lemn „Sfântul Nicolae” este unicul monument al comunei Orbeni – legenda spune că lăcaşul de cult a fost la început un schit, iar în anul 1785 a fost strămutată pe actualul loc Cum urci dealul spre inima comunei Orbeni, este aproape imposibil să nu zăreşti micuţa biserică de lemn ce poartă numele „Sfântul Nicolae”. Un zid de brazi străjuiesc aleea în pantă care duce spre biserică. La intrare dai de-o poartă neagră, sculptată în lemn. Dincolo de ea, în curtea interioară, pătura de omăt neatinsă de piciorul omului contrastează cu lemnul vechi, de culoarea castanei coapte, în deplină armonie cu brazii verzi din jur. În liniştea mormântală de pe deal, elementele arhitecturale simple îţi taie răsuflarea. Lăcaşul de cult este apărat de un brâu sculptat în lemn, iar armonia lucrării te îndeamnă să cercetezi mai departe. Deasupra uşii de la intrarea în biserică stă pisania care aminteşte data ridicării clădirii: 1785. Arhitectura, mirosul lemnului şi urmele vremii sculptate în pereţi te fac să te reîntorci în timp. Din păcate, la momentul descinderii pe deal, biserica era închisă. Am aflat însă de la Costache Popa, primarul comunei Orbeni, că icoanele din interior impresionează prin simplitatea lor, dar şi prin îmbinarea armonioasă a culorilor. Fiecare bucată de lemn face trimitere la sute de ani în urmă şi amplifică starea de mister. În plină iarnă, biserica nu-şi pierde din farmec. Grijile lumeşti par să dispară în cele câteva clipe petrecute în biserică sau în curtea acesteia. Am nimerit acolo într-o zi senină, când razele soarelui se jucau în omătul moale, iar în liniştea aceea, specifică raiului, aveai impresia că îl poţi asculta pe Dumnezeu. Biserică cu poveste Oamenii locului spun că biserica ar fi fost adusă din pădurea Bălanele de către boierul Negrii (Fântâna Popii unde s-a presupus că a fost un schit grecesc) şi aşezată pe actualul amplasament în 1785. Este o biserică mică, construită în formă de cruce. Atrage atenţia privitorului prin turla originală înconjurată de gemuleţe mici din sticlă. În arhivele comunei se află date ce vorbesc despre construcţia în sine, despre pereţii din bârne din lemn lipite şi văruite în interior şi la exterior cu maro închis. Sătenii povestesc că icoanele sunt pictate pe lemn, pe un fond auriu în nuanţe slabe de roşu, galben şi albastru. Legenda spune că în vremuri de demult exista riscul ca icoanele să fie furate şi pentru a-i descuraja pe hoţi, acestea au fost acoperite cu un strat de vopsea. În anii 1977-1978 părintele paroh Constantin Ungureanu a refăcut împrejmuirea bisericii din lemn. Stratul de vopsea a fost înlăturat de pe preţioasele icoane, lăsând la vedere stratul auriu în care erau îmbrăcate iniţial. În perioada 2004-2006 lăcaşul de cult a fost supus unor ample lucrări de restaurare, iar pe 18 iunie 2006 a avut loc slujba de resfinţire a bisericii de lemn „Sfântul Nicolae” din Orbeni. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.