* din cauza congestionării traficului, viteza de pe străzile din Bacău rar depășește media de 30 km/h, iar în unele porțiuni media scade până la 5,5 km/h * pe majoritatea principalelor artere ale orașului, limita de zgomot admisă de lege este mult depășită, tot din cauza traficului * toate acestea s-ar fi putut rezolva prin existența șoselei de centură, în prezent abandonată Municipiul Bacău are mari probleme cu traficul, lucru pe care îl resimțim cu toții, dar relevat cel mai bine printr-un recent studiu în acest sens, elaborat de Search Corporation, companie care în prezent contribuie la găsirea unor soluții la aceste probleme. Studiul scoate în evidență zonele cu traficul cel mai congestionat. Capacitatea redusă de circulație la nivelul străzii, în raport cu fluxurile de circulație și structura acestora, a fost menționată mai ales pe strada Milcov, unde se parchează pe prima bandă, pe strada Mioriței, cu parcare pe prima bandă, cu o capacitate diminuată de circulație la nivelul rețelei generată de conectivitatea redusă, de exemplu cu zona CFR, strada Oituz sau Cartierul Șerbănești, pe podul Șerbănești. Conform studiului, transportul public de călători este afectat semnificativ de traficul aglomerat. Au fost efectuate măsurători ai timpilor de parcurs pe traseele locale, cu vehiculele de transport public, iar concluzia este că cele mai sensibile sectoare din acest punct de vedere sunt Calea Republicii între stațiile Robineți Industriali și Narcisa, ambele sensuri, unde viteza comercială scade uneori la 5,5 km/h în ora de vârf de după amiază, strada 9 Mai și Bd. Mărășești, între stațiile BCR / Precista, ambele sensuri, strada 9 Mai și Ștefan cel Mare între stațiile Piața Centrală și Arena Mall, ambele sensuri, Bd. Unirii, între Autogară și Piața Centrală, pe străzile Oituz și Energiei, ambele sensuri. Cât privește traficul în general, vitezele medii înregistrate au o medie de circa 30km/h. S-au înregistrat viteze medii mai mari pe traseul de tranzit prin Letea Veche, cu toate că pe sectorul dintre strada Izvoare și Calea Republicii viteza scade uneori și sub 10km/h. Viteze scăzute sunt pe traseul inelar Stadionului, Milcov, Vadul Bistriței, Mioriței, Constantin Ene, Spiru Haret, traseu care, conform studiului, oferă o variantă alternativă de ocolire a zonei centrale, dar care nu are prioritate la intersecțiile cu arterele principale și nici o capacitate corespunzătoate. De asemenea, în orele de vârf se înregistrează viteze sub 10 km/h pe Calea Republicii între intersecțiile cu strada Chimiei și strada Narcisa, Bulevardul Unirii între intersecțiile cu strada 9 Mai și strada N. Bălcescu, str. Alexei Tolstoi (între Constantin Ene și Calea Mărășești) și strada Stadionului, strada Ștefan cel Mare de la Arena Mall spre centru, strada 9 Mai între Bd. Unirii și strada Mioriției. Zonele cele mai zgomotoase În muncipiului Bacău se efectuează măsurări ale nivelului de zgomot, obiect al proiectului “Elaborarea hărților de zgomot și a planurilor de acțiune pentru municipiul Bacău”. Hărțile acustice pentru sursele de zgomot trafic rutier și trafic feroviar indică faptul că nivelul de zgomot este depășit cu până la 15 decibeli față de valoarea limită admisă de 70 dB în clădirile situate lângă mai multe străzi principale ale orașului. Punctele fierbinți, conform studiului Search Corporation, sunt pe Calea Republicii, Calea Moldovei, str. Ștefan cel Mare, str. Nicolae Bălcescu, str. 9 Mai, Calea Bârladului, Bulevardul Unirii, strada Oituz, strada Energiei, strada Mioriței, strada I.L. Caragiale, strada Milcov, strada Constantin Ene, str. Gării, strada Erou Ciprian Pintea, strada Stadionului, Bd. Alexandru cel Bun, strada Alecu Russo, Bd. Ioniță Sandu Sturza, strada Vasile Alecsandri, str. Mihai Eminescu, strada Ana Ipătescu, Calea Romanului, strada Tecuciului, Bd. Vasile Pârvan, strada Abatorului, strada Gheorghe Donici, strada Mărăști, strada Bucegi, strada Aprodu Purice, strada Alexei Tolstoi, strada Chimiei. Cu 390 de mașini la mia de locuitori, Bacăul este cel mai motorizat oraș din nord-estul țării, o cifră apropiată de București Studiul mai arată că distribuția spațială a zgomotului pe timp de zi și de noapte generat de traficul de pe Aeroportul internațional ”George Enescu” Bacău nu se ridică peste valoarea admisă de 70 dB în zonele locuite din apropiere, pe timp de zi, sau la nivelul de 60 dB pe timp de noapte. De asemenea, se pare că nici dezvoltarea estimată până în 2027 a activității aeroportuare nu va ridica nivelul de zgomot peste limita admisă de lege. “Pe baza studiului elaborat de Search Corporation vor fi elaborate Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Bacău și Planul de Mobilitate Urbană Durabilă. Este vorba despre o strategie coerentă de creștere a mobilității în oraș, ceea ce va permite un trafic îmbunătățit, condiții mai bune pentru pietoni sau bicicliști, conectivitate sporită între zonele urbane și multe altele care să facă mai prietenos traiul în Bacău. Rolul studiului este să ne dea o imagine completă asupra problemelor și să ne dea sugestii despre unde să punem o trecere de pietoni, un sens giratoriu, un pasaj. Cu aceste strategii ne putem prezenta la Uniunea Europeană pentru a accesa cele 40,85 de milioane de euro ce ne sunt destinați pentru a îmbunătăți mobilitatea urbană”.

Problemele de congestie în traficul orașului s-ar fi rezolvat în bună măsură prin devierea circulației pe mult-așteptata șosea de centură. După cum însă deja se cunoaște, turcii care au contractat lucrările au abandonat șantierul după ce au realizat 2% din ceea ce aveau de făcut, pe motiv că firma lor ar fi amenințată de faliment. Astfel, după mai mult de zece ani în care politicienii s-au bătut cu pumnul în piept că șoseaua este o prioritate, iar turcii au plecat, Compania Națională de Drumuri va organiza, într-un timp neprecizat, o altă licitație pentru găsirea unui alt constructor. După licitație, ar putea urma contestațiile și cine mai știe ce alte surprize…

