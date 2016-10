Statiunea Slanic Moldova a ramas, in acest an, fara nici o agentie bancara, dupa ce ultima reprezentanta de acest fel, Sucursala BRD, a fost inchisa.

Curtata, la inceputul acestui deceniu, dar si in deceniul trecut de bancile comerciale cu sucursale in judetul Bacau, statiunea, in fapt o localitate cu peste 5.000 de locuitori, a devenit imediat gazda unor astfel de agentii, instalate si in spatii mai mici, dar si in vile somptuoase achizitionate sau chiar construite de la zero.

CEC Bank a deschis atunci in orasul – statiune Centrul de pregatire a personalului propriu, iar Bancpost avea un centru similar, intr-o vila istorica. Chiar Banca Nationala detinea acolo o astfel de vila.

Este de necontestat utilitatea serviciilor bancare intr-o statiune cunoscuta si intr-un oras cu mii de locuitori, chiar daca astazi multe operatii bancare se fac direct de pe tableta sau de pe telefonul mobil. Iar in cazul statiunii Slanic Moldova, cel mai apropiat oras care mai ofera astfel de servicii este Târgu Ocna.

Plecarea din Slanic si a bancherilor de la BRD-GSG a lasat totul doar la „mâna” bancomatelor, a internetului. Am vrut sa aflam motivul inchiderii agentiei chiar de la oficialii bancii, dar raspunsul nu a mai venit.

In schimb, am inteles „pe surse” ca inchiderea agentiei s-ar fi datorat chiriei prea mari cerute de proprietarul spatiului in care aceasta era amenajata.

„Statiunea – ne-a declarat primarul orasului Slanic Moldova, Gheorghe Baciu – nu poate sa ramâna fara servicii bancare. Avem destui turisti si beneficiari ai tratamentelor de balneologie de aici, avem inca aproape 5.200 de locuitori si trebuie sa le oferim si asa ceva. De aceea, am si inceput negocieri cu CEC Bank si cu Bancopst pentru a reveni cu agentii in orasul nostru”.