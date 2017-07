Actualitate Opt persoane reţinute după un scandal la discotecă de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter La data de 07 iulie a.c., poliţiştii Compartimentului de Ordine Publică din cadrul Poliţiei Municipiului Bacău au reţinut opt persoane bănuite de comiterea infracţiunii de tulburare a ordinii şi liniştii publice. La data de 03 iulie a.c., poliţiştii s-au sesizat din oficiciu despre faptul că în noaptea de 01 spre 02 iulie a.c., la o discotecă din comuna Luizi Călugăra, a avut loc o altercaţie între mai multe persoane de etnie rromă din municipiul Bacău şi Roman. În urma cercetărilor efectuate, poliţiştii au stabilit că în noaptea de 01 spre 02 iulie a.c., în incinta unei discoteci din comuna Luizi Călugăra, a avut loc o altercaţie între mai multe persoane cu vârste cuprinse între 21 şi 31 ani, din Bacău şi Roman, pe fondul unor conflicte mai vechi. Urmare a altercaţiei un bărbat de 31 ani a fost transportat la Spitalul Judeţean Bacău, fără a rămâne internat. La data de 07 iulie a.c., ca urmare a cercetărilor efectuate, Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău a dispus continuarea urmăririi penale faţă de 9 participanţi sub aspectul aspectul săvârşirii infracţiunii de tulburare a ordinii şi liniştii publice. Poliţiştii Compartimentului de Ordine Publică sprijiniţi de poliţişti din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale au reuşit depistarea şi reţinerea pentru 24 de ore a opt bărbaţi cu vârste cuprinse între 21 şi 31 ani, care urmează să fie prezentaţi Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău, cu propuneri legale. Cercetările continuă în vederea depistării şi celui de-al nouălea participant la altercaţie, respectiv un tânăr de 22 ani, din Bacău, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tulburare a ordinii şi liniştii publice. 19 SHARES Share Tweet

