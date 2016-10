Opt firme bacauane in Topul celor mai mari companii din România

Judetul Bacau are opt reprezentante in „Top 500 cele mai mari companii din România”, clasament dat publicitatii luni, 17 octombrie, de Business Magazin. Astfel, judetul are cele mai multe companii din Regiunea Nord-Est in Top, unde doar judetul Iasi figureaza cu doua nume, iar judetele Neamt si Botosani numai cu câte unul.

Cele opt companii bacauane din topul Business Magazin, Dedeman, Comfert, Agricola International, Aerostar, Tehnostrade, Simba Invest, Societatea de Investitii Financiare (SIF) Moldova si Holzindustrie Scheweighofer Baco, din Comanesti, au realizat in anul 2015 cifre de afaceri care au insumat aproape 6.600 de milioane de lei, fata de numai aproape 5.700 de milioane in 2014. Profitul lor a fost de 680 de milioane de lei anul trecut, iar numarul de salariati a ajuns la 13.840.

De departe, cea mai mare companie bacauana, dupa astfel de indicatori, este Dedeman, plasata in Top pe locul al 17-lea si care pentru prima data depaseste o companie din România controlata de stat, Electrica Furnizare. Iar in clasament primele 16 pozitii sunt ale unor multinationale.

„Criza, pentru noi – a declarat pentru organizatori Dragos Paval, presedintele Dedeman -, a fost un noroc cum numai divinitatea ne putea aseza in cale. Daca nu ar fi venit, nu am fi fost aici. Nu aveam alta optiune decât sa mergem inainte, sa ne extindem pentru ca suntem nascuti aici si tot aici traim, in timp ce o companie venita din afara tarii are o perspectiva mai conservatoare si ia decizia cea mai sigura pentru ea”.

Dupa Dedeman, firmele bacauane din top sunt Comfert (locul al 335-lea), Agricola International (337), Aerostar (379), Tehnostrade (407), Simba Invest (425), SIF Moldova (445) si Holzindustrie Scheweighofer Baco, din Comanesti (491).

Prima plasata in Top, Automobile-Dacia Arges, a avut o cifra de afaceri de peste 19.000 de milioane de lei, de trei ori mai mare ca a firmelor bacauane din top si realizata cu tot atâtia salariati cât au cele opt companii din Bacau.

Organizatorii Topului precizeaza ca datele publicate sunt preliminare, pentru ca si acum mai sunt firme care nu au cifre de bilant pe site-ul Ministerului de Finante.

Anul trecut, intr-un top simiar, dar realizat de Ziarul Financiar, din judetul Bacau figurau Agricola, Pambac, Dedeman, Albrau Onesti, Simba Invest, Licurici Onesti, SIF Moldova, Spedition UMB, Chimcomplex Borzesti si Comfert.