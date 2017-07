Cultura Opera arhitectului ceh al Casei Regale în expoziție la Bacău de Petru Done -

Filiala Regională Bacău-Neamț a Uniunii Arhitecților din România (UAR) și Filiala Teritorială Bacău-Neamț a Ordinului Arhitecților din România (OAR) au deschis, în holul principal al Complexului muzeal „Iulian Antonescu", din Bacău, expoziția itinerantă „Karel Zdenek Líman – arhitectul ceh al Casei Regale a României". La eveniment au fost prezenți Liliana Bârgu – președinta OAR Bacău-Neamț, Gelu Tudorache – președintele UAR Bacău-Neam, arhitecți și iubitori de artă și frumos din județele Bacău și Neamț. Deschiderea și prezentarea expoziției a fost făcute de prof. univ. dr. arh. Sorin Vasilescu, de la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu", din București, curatorul expoziției. „Imaginea fotografică – a spus Sorin Vasilescu – devine și în această expoziție, un instrument de introspecțiune în arhitectură. De această dată în opera arhitectului Karel Zdenek Líman. Ne-au sprijinit pentru realizarea expoziției companie energetică CEZ, dar și ambasada Cehiei la București. Arhitectul s-a integrat total în realitatea românească, a beneficiat de recunoașterea familiei regale și i s-au conferit cele mai înalte decorații românești". Pe simezele expoziției sunt montate peste 80 de panouri cu fotografii mari, cu imagini de ansamblu, din interioare sau de detalii ale edificiile pe care le-a proiectat sau la care și-a adus o contribuție majoră Karel Zdenek Líman. Pot fi văzute, astfel, între altele, Castelul Peleș, casa prințului Carol din București, cabana regelui Ferdinand de la Lăpușa și extinderea Palatului Cotroceni. Expoziția prezintă și date biografice, proiecte puse în operă de arhitectul Liman și însemnătatea sa pentru evoluția arhitecturii moderne românești. Karel Zdeněk Líman (1855-1929) arhitect ceh cu studii la Praga şi München, specializare la Viena a fost timp de 35 de ani în serviciul Casei Regale a României (1894-1929), iar din 1904 șef al Biroului regal de arhitectură. Astfel – a precizat Sorin Vasilescu – i s-au încredințat, din ordinul Regelui Carol I, importante lucrări de arhitectură, reconfigurarea, amplificarea și redecorarea castelului Peleș, proiectul și construcția castelului Pelișor, refacerea tuturor clădirilor administrative de pe Domeniul regal Peleș. Iar în perioada României Mari, Líman și echipa sa au avut ca proiect principal reamenajarea interioarelor castelului Bran – reşedința de locuit a Reginei Maria. De asemenea, arhitectul a participat la restaurarea bisericilor Sf. Nicolae și Trei Ierarhi din Iași și a bisericii episcopale de la Curtea de Argeș. Curatorul ne-a declarat că va lăsa această expoziție în Bacău până în luna septembrie. Intrarea este gratuită.