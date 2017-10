Eleva Ana Maria Vieru, din clasa a XII-a C a Colegiului Național „Grigore Moisil” din Onești, coordonată de profesoara Loredana Hanganu, a obținut premiul I individual la Olimpiada Internațională de Limba Franceză, în Armenia, la Aghveran, care a avut loc în perioada 25-30 septembrie. România s-a clasat pe locul al II-ea la proba pe echipe.

„Este o onoare fără precedent pentru liceu, oraș și județ – spun reprezentanții conducerii Colegiului Național Moisil. După o ascensiune demnă de o muncă de calitate şi pasionată, depusă de Ana Maria Vieru și de doamna profesor Loredana Hanganu, care le-a adus laurii (primul loc la olimpiada județeană, premiul I la Olimpiada națională), iată confirmarea că efortul asiduu și necondiționat poate învinge orice obstacol și poate statua autenticul și valoarea, ambiția și competiția ca apanaj al elevului moisilist. Este un succes născut dintr-o descendență elitistă proverbială pe care a coordonat-o doamna profesor prin participările elevilor ei la olimpiadele naționale: Antonia Horodincă, Maria Abaza, Ana Zisman, Ana Nemțanu, Narcisa Girigan, Delia Isaic și, acum, Ana Maria Vieru. Este o etichetă pentru nobila meserie de profesor”. Echipa României a fost formată din șase elevi din clasele a XI-a și a XII-a de la școli din patru județe și din București. Olimpiada internațională de limba franceză reunește elevi francofoni cu performanțe în limba franceză din șase țări membre ale Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF): Albania, Armenia, Bulgaria, Macedonia, Republica Moldova și România. În fiecare an una dintre aceste țări găzduiește această competiție. Tot la sfârșit de septembrie, eleva Anda Dorobăț, elevă în clasa a XII-a a Colegiului Moisil, a fost laureata celei de a 20-a ediții a Premiului Francofoniei acordat de municipalitatea Eysines (Franța), oraș înfrățit cu Oneștiul. 0 SHARES Share Tweet loading...

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.