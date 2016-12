Onesti Oneştiul are un nou furnizor de apă de Ion Moraru - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter „După multe dezbateri cu toţi factorii implicaţi dar şi după foarte multe obstacole, începând din ziua de 21 decembrie 2016 Oneştiul beneficiază de apă potabilă în regim normal”, a anunţat primarul Nicolae Gnatiuc. Acest lucru este posibil după ce CRAB a încheiat un contract de furnizare a apei potabile în municipiul de pe Trotuş cu SC Direcţia Domeniului Public şi Privat SA Oneşti, care a preluat gestionarea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare. Această victorie este una a întregului Consiliu Local Oneşti dar şi a cetăţenilor care au perseverat pentru rezolvarea problemei apei în municipiu. Este de subliniat şi faptul că la Compania Regională de Apă Bacău au fost prezenţi consilierii locali ai Oneştiului, pentru a se asigura de rezolvarea problemei. Un lucru deosebit pentru SC Domeniul Public şi Privat este că această societate va avea temporar în administrare serviciul de alimentare cu apă şi canalizare din Oneşti.Primarul municipiului, Nicolae Gnatiuc, a declarat şi că „din aceste zile se vor demara procedurile legale pentru ca Oneştiul să devină în cel mai scurt timp membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară (ADIB) şi a Companiei Regionale de Apă – ambele cu sediul la Bacău. Municipiul Oneşti trebuie să se asocieze la cele două asociaţii deoarece acestea au capacitate de a atrage fonduri europene, cu care se pot realiza investiţii în infrastructura reţelei de apă din Oneşti, veche de peste 60 de ani”. Din 22 decembrie, noul operator de furnizare a apei, SC Domeniul Public şi Privat SA, va încheia contracte cu asociaţiile de proprietari din municipiu. Edilul şef a făcut un apel la cetăţeni: „toţi cei care beneficiază de serviciul de alimentare cu apă şi canalizare (persoane fizice şi juridice), să înţeleagă că nu poate fi susţinut acest serviciu fără achitarea contravalorii acestuia”. Pe de altă parte, CRAB a rămas cu un prejudiciu. „Victima acestui conflict este acum Compania de Apă care trebuie să-şi recupereze datoria de la fosta societate, demers început deja în instanţă”, a declarat directorul CRAB, Petruş Rădulescu. 14 SHARES Share Tweet

