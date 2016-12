Onesti Oneștiul are un nou “Cetățean de onoare”: Mitică Bontaș de Ion Moraru - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Prezența pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Onești de zilele trecute a unui proiect de hotărâre s-a constituit ca un moment de sărbătoare pentru o glorie a sportului din această localitate. Este vorba de acordarea titlului de “Cetățean de onoare” al municipiului Onești fostului handbalist Mitică Bontaș, care prin succesele obținute de-a lungul carierei sale sportive este un exemplu demn de urmat de tineri. Este demn de remarcat faptul că deși s-a dedicat handbalului, jucând în peste 160 de meciuri oficiale, Mitică Bontaș a activat mai întâi ca judocan (între anii 1976 – 1984), devenind și vicecampion național într-o competiție sportivă care a avut loc la Arad! Ca jucător de handbal oneșteanul Mitică Bontaș a fost component al echipei Handbal Club Minaur Baia Mare (cu care a cucerit mai multe trofee – Cupa României, Cupa Balcanică) și a făcut parte și din naționala României. De asemenea, el a activat și la echipe de handbal din puternicul campionat al Germaniei. “Prin acordarea acestui titlu întreaga comunitate are de câștigat dar mai ales micii sportive oneșteni, care pot vedea că o viață dedicată sportului de performanță este recunoscută și apreciată”, a menționat Nicolae Gnatiuc, primarul municipiului Onești. 7 SHARES Share Tweet

