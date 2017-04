Onesti Oneștiul are un buget „sărac” în acest an de Ion Moraru - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Dezbaterea, în cadrul ședinței Consiliului Local, a bugetului de venituri și cheltuieli ale municipiului Onești pentru acest an, a venit după anunțarea unei vești deloc îmbucurătoare pentru această localitate: restituirea către bugetul de stat a sumei de 1. 500.000 lei! Această sumă a fost acordată de Guvernul României în urmă cu trei ani pentru susținerea funcționării sistemului centralizat de încălzire din municipiul Onești, dar ea nu a fost utilizată cu această destinație. Deși au fost înaintate mai multe solicitări ale municipalității oneștene pentru ca acești bani să fie folosiți în rezolvarea unor alte probleme stringente ale municipiului (cea mai recentă solicitare fiind pentru reabilitarea rețelei de apă), primarul Oneștiului Nicolae Gnatiuc a menționat că „este o obligativitate să dăm banii înapoi!” Această „somație” vine după ce nu a fost dat nici un răspuns oficial la solicitările autorităților oneștene de a fi schimbată destinația sumei menționate. Consilierii locali ai opoziției, de la Partidul Național Liberal, au criticat atât conducerea municipiului, cât și actualul guvern, care nu a înțeles ca această sumă să rămână în municipiul Onești, ce se confruntă cu multe probleme deosebite, cea mai evidentă fiind a podului peste râul Trotuș, la care stau să cadă și alte bucăți din balustradă. La dezbaterea bugetului s-a venit cu câteva amendamente dar și cu… un memoriu al preotului Constantin Alupei, de la Catedrala Ortodoxă „Pogorârea Sfântului Duh”, prin care s-a cerut o contribuție mai substanțială pentru finalizarea acestei impozante clădiri. Pentru efectuarea unor lucrări de structură (pardoseală), realizarea instalațiilor electrice, de gaz metan și sanitare, confecționarea mobilierului și începerea efectuării picturii, consilierii locali au aprobat o sumă de 5 miliarde de lei vechi la această catedrală. Tot pentru acest sector, consilierii oneșteni au aprobat alocarea sumei de 100.000 lei pentru amenajarea sediului Protoieriei (care se va afla la clădirile vechi ale Centrului Rezidențial „Alexandra”) și 150.000 lei pentru realizarea Capelei Mortuare de la Biserica Ortodoxă “Sfântul Nicolae”. Consilierii locali liberali au propus un amendament, ce a fost adoptat, pentru alocarea unei sume de 5.000 lei, ca să se realizeze iluminatul public din cartierul Lanul Gării. Aleșii locali ai Oneștiului au mai aprobat pentru Spitalul Municipal „Sfântul Ierarh Doctor Luca” alocarea sumei de 320.000 lei și 30.000 lei la Liceul Tehnologic. Bugetul pentru acest an al Oneștiului a fost aprobat cu unanimitate de voturi. „Având un buget «sărac», în acest an facem un efort deosebit pentru creșterea salariilor cu 20 la sută, pentru pierderile pe care le înregistrăm la rețeaua de apă potabilă (până în prezent acumulându-se 15 miliarde de lei vechi) și pentru întocmirea documentațiilor ca unitățile de învățământ din municipiu să obțină avizele ISU. Cu totul sunt 60 de miliarde de lei vechi, pe care i-am fi putut folosi la dezvoltarea municipiului Onești”, a declarat Nicolae Gnatiuc, primarul municipiului de pe Trotuș. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.