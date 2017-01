“Peisajul sportiv” al Oneștiului s-a îmbogățit recent cu o nouă sală de sport. Ea se află la intrarea dinspre Bacău în municipiul Onești, având în preajmă măreția dealului Perchiu. Această sală se constituie ca o realizare inedită nu numai pentru municipiul de pe Trotuș ci pentru întreaga zonă a Moldovei, fiind o construcție impozantă realizată de o familie mare iubitoare a sportului – Dan și Luminița Damaschin, împreună cu fiii lor Delia și Gabriel. Cu bucuria deosebită dată de împlinirea unui vis, Dan Damaschin ne-a declarat că “această construcție cuprinde o sală de jocuri (fiind ideală pentru disputarea meciurilor de tenis, handbal, baschet și minifotbal) , o sală de fitness (ce este dotată cu 40 de aparate) și una pentru aerobic. Noua sală de sport are o suprafață de 1.240 metri pătrați și beneficiază de un sistem modern de iluminat, cu reflectoare conform standardelor actuale. La această sală sunt urmărite și celelalte condiții benefice pentru practicarea sportului (cum este și umiditatea), iar pe suprafața de teren săritura mingiei este comparabilă celei de la terenurile acoperite din Franța, de la Rolland Garros, pe care se desfășoară unul din cele mai importante turnee de tenis din lume”. Este de notat faptul că la inaugurarea sălii, eveniment la care a fost celebrată și o slujbă religioasă de sfințire, săvârșită de către părintele inspector Constantin Alupei, de la Protoieria Onești, au fost prezenți numeroși iubitori ai sportului din municipiu. “Menirea acestei săli de sport este pentru sănătate, pentru revigorare, aici fiind locul unde întâlnești «mens sana in corpore sano» (minte sănătoasă într-un corp sănătos). La această sală de practicare a activităților sportive, toți cei care vor veni aici vor câștiga cununa de învingător a frumuseții vieții și a sportului”, a mărturisit părintele inspector Constantin Alupei la slujba de sfințire a sălii. Menționăm că familia Damaschin, ce a construit această sală într-un an și jumătate și care invită acum cu mare drag oneștenii la mișcare, este una dintre cele mai mari iubitoare a tenisului de câmp din Onești. Dacă Dan Damaschin se numără printre tenismenii oneșteni care au participat la numeroase întreceri sportive de la categoria “veterani”, fiica sa, Delia, s-a clasat pe primele locuri la mai multe competiții la feminin, în întrecerile de la nivel național. 0 SHARES Share Tweet

