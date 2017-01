Editorial Onestitate la apă de Ovidiu Pauliuc - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Nu vă veți supăra, cred, dacă vă aducem din nou în atenție problema apei din municipiul Bacău, chiar dacă încă ne provoacă amintiri neplăcute legate de seceta prin care am trecut la sfârșitul săptămânii trecute. Iar această revenire asupra subiectului este motivată de afirmația primarului Cosmin Necula despre pierderile din rețeaua de alimentare cu apă a băcăuanilor. Pare incredibil că 60% din apa pompată spre consumatori se scurge pur și simplu în pământ prin găurile din conducte. Iar asta nu e decât o medie, fiindcă în cartierul Șerbănești, de exemplu, se pierde 90% din apă. Cine plătește ce curge pe Apa Sâmbetei? Nimeni alticineva decât tot noi toți, care și așa plătim facturi tot mai mari, de la o majorare la alta a tarifelor. Fiindcă așa este sistemul de contorizare: se pune un contor la plecarea apei înspre popor, dar chiar dacă poporul și-a montat propriile contoare în case, să își țină consumul sub control, pe domnul CRAB nu îl interesează decât acel prim contor. Așa că pune pe facturi ce vrea dumnealui și nu dă explicații. Să ne amintim de „onestitatea” domnului CRAB, care spunea că scade din facturi apa neagră, atunci când aceasta năvălea prin robinete. Aveți cumva dovezi că s-ar fi întâmplat așa ceva? Nici noi. Domnul CRAB se înscrie, din păcate, în marea masă a furnizorilor de servicii publice interesați doar de profit, nu și de calitatea serviciilor. De asemenea, a furnizorilor neinteresați să își recunoască impotența în rezolvarea propriilor probleme ce afectează un oraș întreg, în timp ce atunci când e vorba despre pus penalități de întârziere este primul la linia de start. Știți ce salariu a avut directorul Companiei de Apă (între timp plecat din funcție) anul trecut? Peste o sută de milioane de lei vechi pe lună. Ar fi peticit câteva țevi din banii ăștia, cred. 0 SHARES Share Tweet Articolul precedent Un tânăr, trimis în judecată pentru profanarea lăcaşelor de cult Articolul următor Aglomeraţia de la Direcţia de Impozite, gestionată de un nou director

