Editorial Onestitate. Ce-i aia? de Gheorghe Baltatescu - Aproape 1000 de absolvenţi ai liceului intră, din nou, în focul examenelor de bacalaureat. Sunt dintre cei care ori nu s-au prezentat la prima sesiune, ori nu au „căzut" pe subiecte în vară, oricum, vorba unui clasic, nici nu-i obligatoriu ca toţi să intre în posesia diplomei de maturitate. Unii efectiv se prezintă împinşi de la spate de părinţi, iar alţii sub impulsul ultimelor tresăriri de orgoliu, că, după experienţa din anii trecuţi, nu s-au omorât cu învăţatul pe timpul verii. Nici la aceste examene, candidaţii nu beneficiază de prezumţia de nevinovăţie, astfel că sălile sunt înţesate de camere de luat vederi. Instalarea acestora a dat naştere la numeroase dezbateri, elevi, profesori, părinţi, specialişti în psihologie exprimându-şi opiniile pro şi contra, fiecare cu argumentele lui. Deocamdată măsura rămâne în vigoare, „ochiul magic" va veghea, înregistrând orice mişcare a candidaţilor, dar şi a profesorilor supraveghetori. Iată, însă, ce spune Gillian Greenwood, un celebru profesor englez, devenit pentru un an director general al Transylvania College, din Cluj-Napoca, instituţie privată de învăţământ, din linia de învăţământ britanică potrivit curriculei Cambridge. "Nu cred în camerele video la examene, sunt un semn al lipsei de încredere, de onestitate, trebuie să ţinem cont de aspectele sociale şi morale, pe lângă cele academice ale educaţiei, astfel elevii nu vor vedea copiatul drept o opţiune normală", afirmă profesorul englez. În sistemul britanic, la examenele echivalente Bac-ului românesc, mai spune expertul englez în educaţie, sunt profesori supraveghetori vigilenţi, pe care nu-i vezi butonând telefonul sau citind cărţi în timpul testului. Prezenţa camerelor le spune elevilor: "Ne aşteptăm ca voi să copiaţi, că nu avem încredere în voi". Mai pe româneşte, toţi sunteţi nişte hoţi.

