Marți, 6 iunie, se deschide Ștrandul Municipal Onești! Programul de funcționare este același ca în anii precedenți, zilnic între orele 09.00-21.00. Tarifele de acces rămân neschimbate, și anume 5 lei pentru copiii în vârstă de până la 10 ani, 8 lei pentru elevi și studenți și 12 lei pentru adulți. Sunt disponibile și abonamente, la prețul de 80 lei/lună pentru cei până la 18 ani, și 120 lei/lună pentru persoanele de peste 18 ani. Ștrandul Municipal Onești a fost inaugurat în urmă cu cinci ani, după ce a fost reabilitat în totalitate. Pe lângă cele două bazine de înot (pentru copii și pentru adulți), în incinta ștrandului mai sunt amenajate câteva locuri de agrement (terenuri de volei și de baschet, mese de ping-pong, chioșcuri de unde se pot procura produse fast-food, băuturi răcoritoare etc).

