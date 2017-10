Municipalitatea oneșteană a semnat, ieri, contractul de finanţare pentru reabilitarea podului peste Trotuş, grav afectat în ultima perioada, de desprinderea plăcilor de beton ale pietonalului. Anunţul a fost făcut de primarul Nicolae Gnatiuc: „Ieri, am semnat contractul de finanţare pentru realizarea obiectivului de investiţii «Reabilitare pod pe DN 11, la km 129+831, peste răul Trotuş, la Oneşti, jud. Bacău», valoarea totală a investiţiei ridicându-se la suma de 8.112.241,03 lei, din care 7.740.836,00 de lei reprezintă finanţare din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene iar 371.405,03 lei vor fi suportaţi de la bugetul local , cheltuieli ce reprezintă cofinanţarea proiectului de către beneficiar”. Primarul spune că podul nu va putea fi reparat peste noapte, dar odată semnat acest contract, la nivelul Primăriei Oneşti au şi demarat procedurile de achiziţie proiectare şi execuţie a lucrărilor, urmând că în vara anului viitor, dacă nu vor fi depuse eventuale contestaţii, constructorul desemnat în urmă licitaţiei să poată începe lucrarea. 2 SHARES Share Tweet loading...

