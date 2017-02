Întâlnirea reprezentanților mai multor autorități din județ, programată la Primăria Onești, pentru a se căuta o soluție în privința asigurării funcționării în bune condiții a sistemului public de apă și canalizare în acest municipiu nu a avut rezultatul scontat, ci a adus noi amânări pentru lămurirea mai multor lucruri. Prima dezamăgire a acestei întâlniri a fost dată de lipsa unui reprezentant al Prefecturii Bacău, cât și a omului de afaceri Ovidiu Budeanu (acționarul principal al SC Apă Canal SA). Compania Regională de Apă Bacău (CRAB) a răspuns invitației primarului Oneștiului, Nicolae Gnatiuc, prin prezența directorului general adjunct Petre Hăineală dar au lipsit și reprezentanții Primăriei municipiului Bacău (acționarul majoritar al CRAB). La dezbaterea de la Onești au mai participat Valentin Palea (administrator public al Consiliului Județean, ce a fost împuternicit de președintele Consiliului Județean, Sorin Brașoveanu pentru a fi prezent la acest eveniment), consilierul județean Cezar Olteanu, ing. Cornel Fântână, fost administrator unic al SC Apă Canal, consilierii locali ai municipiului Onești. Nicolae Gnatiuc, primarul acestui municipiu a prezentat “pașii” preluării sistemului public de apă și canalizare de la SC Apă Canal (din decembrie 2016) și situația critică din prezent, când într-o singură lună s-au acumulat pierderi financiare de peste 5 miliarde de lei vechi. “Nu putem ieși din această situație fără investiții în rețeaua de apă și canalizare a municipiului, pe care bugetul local nu le pot susține. Lucrurile sunt foarte grave deoarece suntem «un client captive» al CRAB; nu avem de unde să luăm apă din altă parte! Este nevoie de apă, problema este una de siguranță publică și dorim clarificarea situației cu SC Apă Canal iar cu Consiliul Județean Bacău sper că avem planuri comune”, a menționat primarul Oneștiului, Nicolae Gnatiuc. Valentin Palea, administratorul public al Consiliului Județean a declarat că “această instituție, prin președintele său, Sorin Brașoveanu s-a implicat și a făcut toate demersurile la Prefectură și la Compania Regională de Apă Bacău pentru a se semna contractul de furnizare a apei potabile în Onești de către SC Domeniu Public și Privat, reușindu-se acest lucru. Atunci a fost stabilită și o «foaie de parcurs» pentru ca municipiul Onești să aibă în patrimoniul său rețeaua conductelor de apă și canalizare dar ceea ce părea a fi o zi istorică, din care să înceapă marea revanșă pentru cetățenii Oneștiului iată ca are este afectat asupra sa un litigiu în instanță!” În cadrul întâlnirii de la Onești s-a evidențiat faptul că până în prezent nu a fost intentat nici un proces de către acționarii SC Apă Canal autorităților oneștene. Reprezentând CRAB la această dezbatere Petre Hăineală, director general adjunct, a adus mesajul noului director general al acestei companii, Ioan Bejan și a menționat că “firma are toată deschiderea ca Oneștiul să fie un client nou în operare, făcând abstracție de situația juridică cu SC Apă Canal SA. Înțelegerea dintre acționarii CRAB poate face ca să fie mai scurtă procedura ca Oneștiul să devină client activ”. Petre Hăineală a lămurit și modul cum sunt finanțate lucrările în infrastructura rețelelor de apă și canalizare și a menționat că “acestea se derulează prin CRAB dar se adresează unităților teritorial – administrative (UAT), ele fiind condiționate și nu trebuie să aibă nici un litigiu în instanță”. Consilierul județean Cezar Olteanu a adus în discuție faptul că “Oneștiul a ieșit din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADIB) cu condiția ca partenerul nostru, Consiliul Județean Bacău, să finanțeze lucrările de realizare a Stației de epurare a apelor uzate din municipiu, lucru care până în prezent nu a fost realizată”. La soluțiile care au fost avansate pe parcursul dezbaterii consilierul local Gheorghe Ene a afirmat: ”Ne-am întâlnit ca să vedem modalitățile prin care municipiul Onești poate ca să intre în Compania Regională de Apă Bacău. Cert este că nu putem face nici o fuziune și nici nu putem cumpăra acțiuni”. În final primarul Oneștiului, Nicolae Gnatiuc a menționat: ”Vom înainta o scrisoare către instituțiile din județul Bacău (Prefectură, Consiliul Județean, ADIB, CRAB, Primăriei Bacău), pentru a ne recomanda posibilitățile juridice de a deveni membri CRAB, pentru a beneficia și locuitorii municipiului Onești de aceleași facilități ca toți locuitorii județului. Nu putem ca să fim tratați altfel, fiind singurul oraș din județul Bacău ce avem parte de restricții de program în furnizarea apei potabile”. 0 SHARES Share Tweet

