O bătrână de 89 de ani, din municipiul Oneşti, a fost găsită moartă în beciul locuinţei. Aceasta avea hainele de pe ea arse, picioarele carbonizate, însă s-au identificat arsuri şi pe restul corpului. Iniţial, la faţa locului, au fost chemaţi pompierii, dar nu au intervenit, pentru că era niciun incendiu, fiind solicitat imediat un echipaj de ambulanţă. Medicii nu au mai putut decât să constate decesul şi a fost anunţată poliţia. În beci, lângă trupul neînsufleţit al bătrânei, s-au găsit un recipient cu motorină, dar şi chibrituri şi o lumânare. Oamenii legii au dispus preluarea şi transportarea cadavrului la Morga pentru efectuarea necropsiei şi stabilirea cauzei decesului. Până la sosirea raportului cu concluziile medicului legist, poliţiştii au început deja o anchetă pentru a stabili împrejurările în care a decedat bătrâna.

