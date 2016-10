Municipiul Onesti nu se afla pentru prima oara intr-o astfel de situatie, dar la o populatie care numara, conform datelor statistice oficiale, peste 52.000 de locuitori la inceputul anul 2016 sau chiar numai 30 – 40 de mii de locuitori dupa plecarea multora prin strainatate, cum spun altii, sistarea de apa este un fapt grav.

Aplicarea unei astfel de masuri ar determina, probabil, spargerea „buboiului” copt in timpul unui veritabil razboi al apei in Onesti, in care inclusiv in instantele de judecata s-a disputat proprietatea asupra sistemului de apa si canalizare a orasului.

Primaria Onesti si chiar Consiliul Local au contestat in repetate rânduri dreptul de proprietate al actionarului majoritar de la societatatea Apa Canal, insa ultima hotarâre judecatoreasca, pronuntata chiar la inceputul toamnei acesteia a dat câstig de cauza actionarului majoritar, reprezentat de omul de afaceri Ovidiu Budeanu. Conflictul, insa, se pare ca nu s-a incheiat aici.

„Nu am fost informati in acest sens (n.r. oprirea furnizarii apei), deci ma abtin sa fac prea multe comentarii, ne-a declarat primarul Onestiului, Nicolae Gnatiuc vizavi de somatia de la CRAB. Dar, daca se va intâmpla sistarea furnizarii de apa, vom informa si noi autoritatile statului, pentru ca furnizarea de apa potabila este o utilitate publica.

Nu cred ca alimentarea cu apa potabila a unui oras poate fi hotarâta de un agent economic sau de o societate precum CRAB. Ceea ce ne incearca acum este, evident, un sentiment de ingrijorare si iata ca incepem sa decontam niste facturi de la privatizare incoace, care s-au tot acumulat”.

Se doreste dialogul direct

De cealalta parte, Ovidiu Budeanu, actionar majoritar la Apa Canal Onesti, declara ca societatea CRAB are dreptate. „Situatia de la Onesti – spune Ovidiu Budeanu – este cunoscuta: o parte din populatia orasului nu plateste consumul de apa, la indemnul fostului primar Neghina, iar noi avem de incasat sume foarte mari de la populatie. La rândul nostru, nu putem plati ce ne furnizeaza CRAB”.

Ovidiu Budeanu crede insa ca totul a plecat si de la CRAB, de când a ridicat pretul apei cu 300 la suta intr-o singura luna, dupa care au venit facturi foarte mari.

Actionarul majoritar spune ca tot ce incaseaza prin Apa Canal da la CRAB, dar lucreaza cu putini bani, in timp ce societatea sa are si cheltuieli, deci nevoie de materiale, pentru ca intr-un asemenea serviciu riscul e mare daca nu faci intretinerea sistemului cum trebuie.

E vorba de atâta populatie. „UAT Onesti – a opinat Ovidiu Budeanu – a privit foarte lejer aceasta problema, ne da in judecata pe noi, ne cere pret foarte mic, dar probabil nu stiu ca si noi cumparam apa de la CRAB cu un anume pret si, evident, refacturam.

Insa, daca se va opri apa, adica se va sparge buboiul, poate vede si Bucurestiul situatia reala de la Onesti, poate pâna la cel mai inalt nivel. Inclusiv primaria Onestiului este datoare la noi, cred cu circa 12 miliarde de lei vechi. Pai, noi cum sa dam banii la CRAB?”. Nici Ovidiu Budeanu nu crede ca un oras intreg ar putea fi lipsit de apa potabila. Poate s-ar putea reduce livrarea.

Dar insista sa precizeze ca vina revine in toalitate Unitatii teritorial administrative (UAT) Onesti, pentru ca niciodata nu a vrut sa gaseasca solutii constructive. „Eu cred ca aici trebuie gasite solutii pe cale amiabila, la masa negocierilor, la care sa vina si CRAB si Consiliul Judetean, poate si Prefectura si presa.

Se va pune masura in aplicare de luni, 24 octombrie? Pixul e in mâna lor, dar atrag atentia ca daca se blocheaza conturi peste tot, noi nu mai putem lucra. Si noua ne trebuie o suma de bani, sa intervenim imediat acolo unde e nevoie. Nu e de joaca! Inca mai militez pentru o asemenea intâlnire, pentru o masa rotunda, la care sa se vina fara orgolii. Dar cât se poate de urgent! Noi suntem deschisi la un asemenea dialog”, a mai spus Budeanu.