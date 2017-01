Ziua Principatelor Unite este omagiată la Onești prin două manifestări culturale. De la ora 10, la Biblioteca Municipală “Radu Rosetti” se va desfășura o sesiune de comunicări dedicată acestui eveniment deosebit din istoria României. În anul 1859, la 5 și 24 ianuarie Alexandru Ioan Cuza a fost ales domnitor al Moldovei și al Munteniei, înfăptuindu-se astfel Unirea Principatelor Române. Profesorii de istorie Gheorghe Știrbăț, Bogdan Romandaș și Vasile Momanu vor fi moderatorii sesiunii de comunicări de la Onești, care, prin lucrările prezentate va prezenta importanța realizării Unirii Principatelor Române ca prim pas pentru înfăptuirea statului național unitar român. Cu prilejul sesiunii de comunicări la biblioteca municipală oneșteană vor fi deschise două expoziții, una fotodocumentară și o alta de carte. Această manifestare este realizată cu sprijinul Primăriei municipiului Onești în colaborare cu Muzeul Municipal de Istorie. În după amiaza zilei de 24 ianuarie, de la ora 17, la foaierul Casei de Cultură a Sindicatelor va avea loc o manifestare artistică la care oneștenii sunt invitați pentru a se prinde în “Hora Unirii”. Numeroși interpreți de muzică populară și ușoară, îndrumați de profesorii Gabriela Comăneci, Geanina și Cristi Benedic vor da culoare acestei activități culturale la care vor mai evolua formația de dansuri populare a Comunității Elene din Onești precum și micii dansatori de la Școala de dans Marius Crudu. Inedită la această manifestare este participarea “veteranilor” Ansamblului de cântece și dansuri populare “Doina Trotușului” din Onești, condus de maeștrii coregrafi Petre Tudureanu și Francisc Enășel. “Ne dorim ca să fie o atmosferă frumoasă la acest eveniment, de la care nu vor lipsi ceaiul fierbinte, sucuri și prăjituri”, a declarat Nicu Pîrvu, organizator al acestui eveniment la Casa de Cultură a Sindicatelor din Onești”. 0 SHARES Share Tweet

