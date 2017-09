Economie Oneștenii cer ajutorul Consiliului Județean. Chimcomplex, pregătită de „măritiș” de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Reprezentanții Chimcomplex vor să înființeze Compania Română de Chimie (CRC), „viitor jucător important în industria chimică din regiune”, după cum se arată în memoriul adresat Consiliului Județean (CJ) Bacău, căruia i-au cerut sprijinul. A pledat pentru cauza lor oneșteanul Cezar Olteanu, consilier județean PNL. „Din discuțiile pe care le-am avut cu cei de la Chimcomplex am aflat că sunt participanți la un proces de privatizare a Oltchim Râmnicu Vâlcea și intenționează să facă o societate de chimie care să includă cele două mari combinate și mi-au mărturist că ar avea nevoie de sprijinul CJ Bacău în demersul lor, un sprijin moral, la fel ce cel obținut din partea CL Onești. Ei au inițiat un memoriu pe care și l-au asumat CL Onești și Primăria Onești și pe care am fost rugat să vi-l supun atenției și, în măsura care sunteți de acord, să-l semnăm.” Pe urmele Poloniei… Sorin Brașoveanu a declarat că a luat legătura cu președintele Consiliului de Administrație al Chimcomplex în urmă cu o lună, dar nu știa despre acest demers:

„Ne interesează și ne vom întâlni cu ei așa cum ne-am întâlnit și cu alți reprezentanți importanți ai mediului economic, ca Agricola și Dedeman. Am luat legătura și cu cei care gestionează partea de la Rafo, și cu cei de la Chimcomplex și am convenit o întâlnire. Există deschidere din partea noastră și mă bucur că veniți cu acest memoriu." În documentul depus la CJ Bacău se arată că „înființarea Companiei Române de Chimie (CRC) urmează exemplele recente din alte țări vecine, cum este Polonia, unde, în urmă cu 10 ani, s-a relansat producția de îngrășăminte chimice prin unificarea unui număr de 16 combinate chimice de stat și private într-o nouă companie." La fel, înființarea Companiei Române de Chimie ar duce la relansarea industriei chimice, România având și materii prime ce pot fi procesate în țară, și ingineri chimiști de excepție, și piață de desfacere. Investițiile propuse pentru Onești și Rm. Vâlcea ar genera locuri de muncă și dezvoltarea parteneriatelor cu instituțiile de învățământ locale și naționale.

