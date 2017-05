Onesti Oneștean condamnat pentru postări pe Facebook de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Un tânăr din Onești a fost condamnat să plătească daune morale de 5000 de lei unui jandarm pentru o serie de postări înjurioase la adresa acestuia pe rețeaua facebook. Tânărul fusese amendat de jandarm cu 200 de lei pentru că făcuse scandal într-un supermarket. În loc să atace procesul-verbal de amendă, tânărul oneștean a început să publice comentarii jignitoare pe contul său de facebook. Pe baza acestor postări, și alți utilizatori ai rețelei au început sa comenteze jignitor la adresa jandarmului. Acesta a decis să apeleze la Justiție iar Judecătoria Oneşti l-a obligat pe tânăr la plata sumei de 5.000 de lei drept daune morale și 100 de lei cheltuieli de judecată. Sentința a rămas definitivă, pentru că nici una dintre părți nu a făcut apel. 0 SHARES Share Tweet

