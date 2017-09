La data de 22 septembrie a.c., în jurul orei 17.30, polițiștii Postului de Poliţie Onceşti au depistat o femeie de 37 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe un drum din comună. Conducătoarea auto nu deţinea asupra sa niciun document iar poliţiştii au efectuat mai multe verificări, constatând că autovehiculul figurează ca fiind dezmembrat din anul 2014. Poliţiştii au imobilizat autoturismul şi au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punere în circulaţie pe drumurile publice a unui vehicul neînmatriculat. 2 SHARES Share Tweet

