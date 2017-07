Liberalul Gheorghe Baban, fost primar al comunei Oncești, a trecut în lumea celor veșnice în urma unui infarct. Deputatul Ionel Palăr, liderul PNL Bacău, spune despre el: „A fost un exemplu de loialitate, un model al demnității, membru de onoare al Partidului National Liberal și mereu alături de comunitate.” Gheorghe Baban a fost simpatizant al PNL din 1990, a devenit membru cu legitimație din 1996, iar în 2000 a fost ales primar al comunei Oncești, funcție în care a rămas timp de patru mandate. În 2016 nu a mai câștigat, dar a rămas membru al Consiliului Local și a continuat să se implice în viața comunei. I-a fost contracandidat Mihai Puțeanu, actualul primar, care vorbește foarte frumos despre partenerul său din CL. „A fost o luptă corectă, bărbătească, iar după alegeri ne-am dezbrăcat de haina politică și am trecut la treabă. Nu s-a opus niciodată proiectelor care erau spre binele locuitorilor. Era un om deosebit, un om de caracter, care iubea comuna, iubea oamenii”, a declarat primarul Mihai Puțeanu. Fostul edil a făcut multe lucruri bune: a construit școli, cămine culturale, a asfaltat drumuri, a ridicat un sediu nou pentru Primărie. Era economist de profesie și a ajutat foarte multe persoane „și când era șef de depozit în Traian, și în calitate de primar”, afirmă Mihai Puțeanu, apoi adăugă: „Era calm, puternic, politicos, cu mult bun simț, lucru pe care îl datora mamei sale. Am avut o relație extraordinar de bună cu el! Dumnezeu să-l ierte!” 11 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.