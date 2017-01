Omul sfinţeşte locul… dacă vrea

Dom’le, sincer, mie chiar îmi place să-i văd pe edili că se zbat cu adevărat pentru poporul pe care-l păstoresc. Şi nu doar să folosească proverbiala cărămidă pentru a se flagela în mod artistic, cu mult talent, la nivelul pectoralilor care abia se zăresc sub stratul generos de ţesut adipos.

Până acum, îi aveam ca model doar pe primarul dintr-o localitate din Constanţa, Peştera, dacă nu mă înşel, unde copiii primesc de la edil tablete şi biciclete, plus transport gratuit în afara localităţii, tinerii, teren, moca, să-şi ridice o casă, în vreme ce apa îi costă pe toţi de zece ori mai puţin decât în toată ţara, internetul e gratuit, sunt şi concerte cu artişti ,,scumpi”, spectacole aviatice, cu lasere etc, în fine, şi pe unul din zona Braşovului, despre care, recent, am auzit, la fel, că-i atent la bunăstarea localnicilor şi după aia la restul.

Adică, sătenii au ceea nu primesc mulţi dintre orăşenii patriei, de la patinoar cu intrare gratuită, o masă caldă pentru toţi copiii, până şi un festival de cultură, unde va concerta Felicia Filip. Ce să mai…Şi-atunci, e şi normal ca, în oceanul de nepăsare pe care-l văd la tot pasul prin primările din judeţ, să mi se aprindă ledul când aud despre nişte primari (unii, aflaţi la început de drum) că-i doare de suprataxa pusă pe gunoi de guvernanţi. Nu insist pe graba de care au dat dovadă ,,profesioniştii” de la Bucureşti în chestiunea taxării gunoiului (aşa ceva trebuia făcut liniştit, măsurat, din timp şi cu timpul).

Laud, în schimb, dorinţa şi putinţa edililor, semn că, atunci când vrea, omul poate sfinţi locul. M-aştept chiar să văd mai multe, ca în Ardeal sau Dobrogea, căci se poate. Să nu vă fie de deochi!!!