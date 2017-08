Doamna Lucia Porumb s-a născut şi a crescut în Bacău. Cunoaşte oraşul, evoluţia/involuţia lui, iubeşte natura, iar de când a ieşit la pensie face plimbări lungi, mai ales prin parcurile oraşului. Atentă la tot şi la toate, este exigentă cu ea şi cu ceilalţi, nu se mulţumeşte doar să constate, ia poziţie, se zbate, cere explicaţie autorităţilor atunci când vede că lucrurile nu merg cum trebuie. A fost o încântare să stăm de vorbă, unde dacă nu la umbra unui copac, în Parcul Cancicov. Gheorghe Bălţătescu

Am văzut rubrica nouă din ziarul Deşteptarea şi mi se pare interesantă. Eu am mai vorbit cu ziarişti de la dumneavoastră, tot pe stradă, acolo unde cred eu că trebuie să fie gazetarul, să vorbească cu oamenii, să le afle părerile, opiniile, că oficialităţile, cei din administraţie, nu prea au timp de noi, nici măcar atunci când vrei să le aduci la cunoştinţă diferite probleme ale oraşului.

Eu sunt o persoană care nu poate tolera anumite aspecte, dau telefoane, mă duc în audienţă, cer răspunsuri, aşa cred eu că trebuie să fie un cetăţean responsabil. Am ieşit la pensie şi timpul mi-l petrec în Parcul Cancicov, iubesc foarte mult natura, mă doare sufletul când văd că se taie şi un singur copac şi nu se pune nimic în loc. Au tăiat de curând un copac, chiar lângă restaurantul din Parc, era puţin înclinat, la trunchi era sănătos, îmi venea să plâng!

Spaţiul verde, arborii sunt „fabricile” noastre de oxigen, de aer curat şi nimeni nu ar trebui să atenteze la sănătatea noastră. Am, de asemenea, mania curăţeniei, nu pot să suport mizeria şi dezordinea. Uitaţi, acum am o problemă cu nişte chioşcuri părăsite, unul este la capătul Policlinicii Vechi, este o mizerie acolo, în jurul lui, am fost la Primărie şi am reclamat, răspunsul lor a fost că sunt în litigiu şi nu pot să ia nicio măsură, mai este unul în Piaţa Centrală, altul în spate la Spicul. Zac nefolosite şi strică aspectul oraşului.

Dacă tot suntem în centru, ce părere aveţi de scările de la Cascada, sunt foarte supărată, de ani buni sunt stricate, nici nu mai poţi să cobori, rişti să te accidentezi. Zeci de maşini parchează pe spaţiul verde, m-am dus la Primărie, nu m-au primit, am dat telefon, nimic, după aceea am trimis o scrisoare. Aştept răspuns, însă eu cred că trebuie să ne mişcăm mai repede, să acţionăm mai repede. V-am spus că stau foarte mult timp în parc, anul trecut era mai curat, anul acesta este mizerie, nemăturat, mi-a spus o doamnă de la Spaţii Verzi că sunt doar 47 de lucrători şi nu fac faţă, dar am citit în ziar că vor angaja 80 de oameni, unde sunt? Eu sunt pe principiul sancţionării, să se dea amenzi, că s-a vorbit destul, la noi nu se poate, dacă nu-i dai o amendă celui care a greşit, continuă, am fost în străinătate, acolo pentru o ţigară aruncată pe stradă primeşti urgent 100 de euro amendă, nu stă nimeni la discuţie. O să ziceţi că nu am treabă şi mă ţin de reclamaţii, însă nu-i adevărat, dacă văd, trebuie să tac?, tac eu, tac şi alţii şi ce facem? Suntem într-o comunitate, depindem unii de alţii, noi plătim impozite, cei din administraţie sunt plătiţi să facă ce trebuie şi cum trebuie în oraş.

Am copilărit pe aceste străzi, era mai multă ordine, curăţenie, eram mai civilizaţi. Să vă mai spun una, circuli şi vrei să traversezi pe zebră, nu opreşte nicio maşină, aştepţi minute în şir, am fost în Statele Unite, acolo te invită să treci, îţi face semn cu mâna din maşină, te aşteaptă până ajungi pe celălalt trotuar, la noi sunt în stare să te calce, cum se întâmplă foarte des. Mai am o problemă, anul trecut, vedeam permanent prin parc o patrulă, un domn poliţist şi un domn jandarm, se plimbau zi de zi, până seara târziu, acum nimic, au dispărut, am telefonat la Poliţia Locală şi mi-a spus un domn că nu mai este prevăzut în contract, că ei nu sunt din Bacău şi lucrează pe contract, eu am crezut că sunt ai Primăriei, nu mai înţeleg nimic.

Revin, Poliţia, Jandarmeria, cine are atribuţii, să dea amenzi, sancţiunea disciplinează, la noi numai aşa se se poate, că am uitat de mult de vorbă bună, de civilizaţie, respect. Să vă spun şi ceva de bine. Am văzut prin oraş, în ultimul timp, că după ce se curăţă străzile, vine o maşină şi stropeşte cu apă, n-am mai văzut de când eram copil, împrospătează aerul, atmosfera, se mai duce praful, e o treabă bună, la care, ca să fiu dreaptă, aş putea adăuga o mai mare grijă pentru spaţiile verzi, se plantează din nou flori, cum era odată, dar numai prin centru, că pe străduţele de la periferie nici vorbă, doar prin Bistriţa Lac am mai văzut, nu ştiu cine stă pe acolo, că acel cartier arată foarte bine, aşa ar putea fi toate. Poate la anul.