Top Story Omagiu veteranilor de război la Onești de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Printr-o adunare festivă organizată de Primăria municipiului și de Direcția de Asistență Socială Onești au fost sărbătoriți veteranii de război și văduvele veteranilor de război, după ce în Consiliul Local a fost aprobată acordarea către aceștia a unui ajutor financiar în valoare de 500 lei. La acest eveniment au fost participat generalul (în rezervă) Vasile Jenică Apostol, Nicolae Gnatiuc, primarul municipiului , Laura Abageru (viceprimar al Oneștiului), Rodica }ăranu (director al Direcției de Asistență Socială), consilierul local Mircea Agapi. Invitat ca să ia cuvântul la această adunare, prilejuită de sărbătorirea Zilei veteranilor de război, generalul (în rezervă) Vasile Jenică Apostol a declarat:” La 29 aprilie 1902, când s-au împlinit 25 de ani de la declanșarea mobilizării ostașilor români pentru Războiul de Independență (de la 1877), au fost sărbătoriți pentru prima dată veteranii de război în România. Eroii sunt cei care au luptat și au murit pe câmpurile de luptă. Veteranii au făcut fapte de eroism, având șansa de a supraviețui dar după cel de-al doilea război mondial, în timpul comunismului, a fost o prigoană teribilă împotriva acestora, care au luptat pe frontul de est. Peste 100 de generali români au murit pe timpul anchetelor și a detenției”. Constantin Alexandru, președintele Filialei Onești a Asociației Veteranilor de Război a evocat momentele trăite în timpul celui de-al doilea război mondial precum și situația politică a României din acea vreme. El a adus amănunte despre momentul ruperii frontului, după bătălia de la Stalingrad dar și asupra încheierii, de către România, a armistițiului , “culmea ironiei cu cei cărora la începutul războiului am luptat împotriva lor – cu rușii!” Constantin Alexandru a menționat și faptul că “la zidurile Budapestei au murit 10 000 ostași români. Armata română a luptat și în munții Tatra, pentru eliberarea Cehoslovaciei iar de acolo până la Berlin au luptat doar ostașii ‘Armatei Roșii’, pentru ca ea să -și atribuie întreaga victorie în acest război!” Ca președinte a filialei oneștene a Asociației Veteranilor de Război Alexandru Constantin a menționat că “în municipiu mai trăiesc 9 veterani de război și 70 – 75 văduve de veterani de război”. În cuvântul rostit la această festivitate primarul Oneștiului Nicolae Gnatiuc a declarat:”Veteranii de război reprezintă adevărate modele de viață, ei practic și-au riscat viața ca România să fie ce este astăzi, o țară liberă, cu cetățeni demni că trăim alături de celelalte popoare ale Europei. Sunt sigur că doriți un singur lucru, modest, pe care îl așteptați mai concret de la clasa politică și de la societate: mai multă căldură, mai multă dragoste și respect – ceea ce nu-i nici prea scump și nici prea mult! Sunt onorat și mândru că datorită Consiliului Local (căruia îi mulțumesc pentru că a sprijinit inițiativa de a vă premia, în semn al recunoștinței noastre), pot să vă aduc un strop de bucurie!” Menționăm că la acest eveniment generalul în rezervă Vasile Jenică Apostol a evocat trei personalități emblematice din rândul eroilor și a veteranilor de război (pe Radu Rosetti, veteran al Primului Război Mondial, pe Emil Rebreanu, personajul principal al romanului “Pădurea spânzuraților” și pe bucovineanul Ion Grămadă – dublu licențiat, care a căzut în luptele de la Cireșoaia) iar poeta Maria Melniciuc din Onești a recitat o poezie din creația proprie închinată celor care “pe ger și arșiță, cu dor de acasă / au avut doar dorința de a îngenunchea dușmanii țării!”. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.