Omagiu fostilor detinuti politici morti in inchisorile comuniste

Membri ai Filialei Bacau a Asociatiei Fostilor Detinuti Politici din România (AFDPR), enoriasi din Parohia „Sf. Apostoli Petru si Pavel” din Bacau si un grup de bacauani au adus, miercuri seara (14 septembrie), de Ziua Crucii, un omagiu la Troita ridicata, in Parcul Cancicov, in memoria luptatorilor anticomunisti ucisi in inchisori. Slujba de pomenire a fost oficiata de preotii Constantin Abageru si Romel Zaharia.

Lânga Troita am stat de vorba cu Vasile Ungureanu, fiul fostului detinut politic Ioan Ungureanu, mort in inchisoare. „Troita la care am venit acum – ne-a spus Vasile Ungureanu – este construita din banii si din osârdia fostilor detinuti politici, a seniorilor care au marcat prin temnitele comuniste ani grei de umilinte si suferinte.

Sunt foarte multe cauze pentru care au luptat, dar in general au facut-o pentru un tel nobil: iubirea de patrie, de neam, de cultura. Erau elita tarii, care a fost decimata in primii ani ai comunismului, chiar si dupa aceea. Dar au fost oameni care si-au capatat verticalitatea si care au avut nobletea in suflet, oameni din familii oneste, iubitori de tara si de neam”.

Despre acest eveniment ne-a vorbit si preoult paroh Constantin Abageru, de la Biserica Sf. Apostoli Petru si Pavel. „Crucea – a spus parintele – este simbolul iubirii, datorita celor doua brate ale sale care deschid spre Rasarit de regula. Cum astfel Hristos ne arata ca imbratisând ne iubeste, la fel si noi, stând in preajma Crucii, incerca sa primim acest fior.

Cei care au suferit in inchisorile comuniste au avut un tel, un ideal. Dar toti cei care au incercat sa gândeasca mai mult au fost redusi la tacere si s-a incercat sa fie reeducati. Insa nu s-a reusit, pentru ca intodeauna in acele inchisori au existat crestini foarte buni, preoti extraordinari si oameni de cultura care au reusit sa ofere si celorlalti puterea de a lupta. Multi au murit, unii au iesit din inchisoare. Dar cei care au iesit au facut-o cu sentimente care ii infioara mereu”.

„Exista sarbatori crestinesti pe care noi, fostii detinuti politici, un fel de imagini ale suferintei, incercam sa le legam cu experienta si cu aspiratiile noastre. Noi suntem deja spre capatul vietii si privim in urma fara ura, fara dorinta de razbunare, insa perspectivele pe care ni le ofera prezentul nu sunt cele mai incurajatoare. De aceea, de câte ori se iveste ocazia venim si incercam sa mai aprindem speranta si optimismul legate de un viitor poate ceva mai bun pentru acest popor incercat. Si am dori ca cei care ne urmeaza sa nu mai treaca prin experientele pe care noil le-am incercat”. Alexandru Ioan Bulai, membru al conducerii AFDPR Bacau, acum in vâsta de 82 de ani