Om, medic și patriot băcăuan

Sunt Iulia Ștefănescu și nu vă cer nimic. Doar vreau să fiți alături de mine pe drumul greu al renașterii României. Suntem din nou la răscruce de vremuri grele, dar eu nu mă tem, și nici un român patriot nu trebuie să simtă frica. Pentru că suntem oameni puternici, avem minte brici și credință tare în Dumnezeu, vom trece peste toate greutățile care ni se dau. Dar trebuie să fim uniți! Alianța Noastră România nu este ca partidele politice care v-au mințit atâția ani. Alianța Noastră România vine cu mine și cu toți cei ca mine – oamenii muncitori, cinstiți și plini de speranță. Sunt mândră de străbunicii și bunicii mei care au construit școli pentru copiii țăranilor săraci din satele Moldovei. De acolo au crescut ingineri, profesori, medici, muncitori cu înaltă calificare, militari, cei care au construit țara noastră de 100 de ani și mai bine. Cu așa moștenire mi-a fost ușor să devin și eu om, să învăț cum se vindecă oamenii, să fiu primul medic cu cabinet particular din Bacău, să îmi cresc bine și frumos copiii, să lupt ca patriot pentru ca țara mea să lase în urmă ce-i rău, dar să nu piardă binele pe care tot noi l-am clădit.

La începutul democrației noastre de după 1989, am fost consilier local în municipiul Bacău și eram, mai în glumă, mai în serios, spaima colegilor mei. Vedeți bine că sunt o femeie care nu știe să se impună decât cu argumente. Și tocmai argumentele mele i-au făcut să se întrebe ori de câte ori era o chestiune de legalitate – A trecut de Iulia Ștefănescu? Dacă nu, atunci înseamnă că e o problemă! Am reușit multe, mi-aș fi dorit mai mult, însă sunt mândră că doar cinstea și competența au trecut de mine câtă vreme i-am reprezentat pe băcăuani.

La fel sunt și acum. Dar în 2016 Bacăul are nevoie de mai mult, la fel și România. Iar eu sunt în stare să mă dăruiesc mai mult acum. Sunt împlinită ca om. Am tot ce îmi trebuie după ce am muncit zi lumină în cabinetul stomatologic zeci de ani și mi-am văzut copii realizați. Vreau ca băcăuanii, toți românii să fie mai fericiți în țara lor. Să nu mai sufere așa de mult încât să plece în străinătate pentru un bănuț câștigat cu sudoare tristă. Cu soți și soții părăsiți, cu prea mulți copii lipsiți de mângâiere și de zâmbet, cu părinți uscați de dor. Iar în acest timp, la noi, pământurile stau nelucrate sau sunt luate de străinii ce fac profit pe care îl duc la ei acasă. Nu e drept ca inginerii, profesorii, maiștrii să devină slugi la străini după ce România i-a pregătit, iar apoi i-a alungat. Nu e drept să am sute și mii de colegi medici plecați în Europa bogată sau în America pentru salarii mai bune, în timp ce bolnavii din Bacău suferă prea mult.

Nu voi rezolva toate problemele acestei țări în Parlament, după ce mă veți alege. Dar de mine nu va trece nedreptatea, hoția și indiferența în fața nevoilor românilor. Împreună cu tânărul avocat Cosmin Isăcescu, care candidează pe primul loc la Senat din partea Alianței Noastre România Bacău, dar și cu ceilalți colegi, voi construi numai și numai pentru băcăuani. Prietenii mei sunt cei cinstiți, buni și muncitori, cu ei mă aliez oricând pentru a face legi. Asta înseamnă să fii alesul oamenilor.

Sunt Iulia Ștefănescu. Om, medic și patriot băcăuan. Vreau să vă servesc în Parlament!

