Olimpicii, peste toți

DJTS Bacău a dat publicității ierarhia celor mai buni zece sportivi ai județului. Participanții la Jocurile Olimpice de la Rio au cucerit primele poziții. În fruntea lor, atleta Andreea Elena Panțuroiu (CSM Onești). Final de an, vremea ierarhiilor. De curând, Direcția pentru Sport a Județului a oficializat clasamentul celor mai buni zece sportivi băcăuani pe 2016. Topul este dominat, așa cum era de așteptat, de sportivii care au participat în vară la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro. În fruntea lor se află atleta Andreea Elena Panțuroiu, de la CSM Onești. Adusă încă din vremea junioratului la clubul de pe Trotuș, mai întâi sub forma unui parteneriat cu LPS Câmpulung Muscel și ulterior în mod definitiv, de directorul CSM Onești Ingrid Istrate și de directorul tehnic Dorin Arădăvoaicei, Panțuroiu s-a dovedit un pariu câștigat. Sportiva în vârstă de 21 de ani s-a luareat anul trecut vice-campioană europeană la triplusalt, iar anul acesta, pe lângă baremul de participare la Olimpiadă, cu un rezultat de 14.15 m, și-a trecut în palmares și un loc 5 la Mondialele de Seniori de la Portland. Eleva antrenoarei Mihaela Nicoară devine astfel, în premieră, cea mai bună sportivă a județului după ce în 2015 s-a aflat pe poziția a patra a ierahiei stabilite de DJTS Bacău. Panțuroiu, care îi succede boxerului MIhai Nistor, laureatul din 2015, este urmată în Top 10 2016 de înotătorii Norbert Trandafir și Marius Radu, locul 4 revenind unui alt participant la Olimpiada de la Rio, atletul Nicolae Alexandru Soare. În fine, cvintetul fruntaș este încheiat de atleta CSM Onești Mirela Lavric, marea nedreptățită a anului. Laureată cu bronz la Mondialele Indoor de la Portland împreună cu ștafeta 4×400 m a României, Lavric a fost suspendată în urma unui control anti-doping pentru consum de meldonium, refuzându-i-se astfel participarea la Olimpiada de la Rio. „Sunt nevinovată", a clamat în tot acest timp sprintera de la gruparea oneșteană, iar verdictul dat la începutul lui decembrie i-a confirmat inocența. Mirelei Lavric i s-a ridicat suspendarea, însă regretul neparticipării la Rio rămâne. La fel ca și întrebarea: cum ar fi arătat Top 10 DJTS în condițiile în care Lavric ar fi fost, la răndul său, una dintre olimpicele județului. TOP 10 DJTS Bacău

1. Andreea Elena Panțuroiu (CSM Onești, antrenor: Mihaela Nicoară), atletism/ triplusalt, lungime.

2. Norbert Trandafir (CSȘM Bacău, antrenor: Ovidiu Galeru), natație/ înot.

3. Marius Radu (CSȘM Bacău, antrenor: Ovidiu Galeru), natație/ înot.

4. Alexandru Nicolae Soare (CS Știința Bacău, antrenor: Cristina Alexe), atletism/ maraton.

5. Mirela Elena Lavric (CSM Onești, antrenor: Viorica Pintilie), atletism/ ștafetă.

6. Ionuț Ilie (CSȘM Bacău, antrenor: George Călin), haltere.

7. Georgiana Aniței (SCM Bacău, antrenor: Cristinel Nemțeanu), atletism/ triplusalt.

8. Alexandru Mihăiță Novac (CSȘM Bacău, antrenor: Mihaela Melinte), atletism/ aruncarea suliței.

9. Alin Ronțu (SCM Bacău, antrenor: Adrian Gavriliu), natație/ sărituri în apă.

10. Mara Aiacoboae (SCM Bacău, antrenor: Mihaela Neagu), natație/ sărituri în apă. TOP 10 SCM Bacău

1. Georgiana Aniței- atletism/ triplusalt

2. Irinel Botez- lupte greco-romane.

3 Alin Rontu și Mara Aiacoboae- natație/ sărituri în apă.

4. Daniel Martin- natație/ înot.

5. Sebastian Arbuz- box.

6. Ștefan Pătrașcu- box.

7. Andra Botez- atletism/ marș și Claudiu Pal- lupte greco-romane.

8. Cătălin Atănăsoaei- atletism si Bianca Perie Ghelber- atletism/ aruncarea ciocanului.

9. Igor Botez- lupte greco-romane și Mihai Cochior- atletism.

10.Alexandru Manole- tenis și Ruxandra Manole- natatie/ sărituri in apă. TOP 10 CSȘM Bacău

1. Norbert Trandafir- natație/ înot și Ionuț Ilie- haltere.

2. Marius Radu- natație/ înot.

3 Alexandru Mihăiță Novac- atletism/ aruncarea sulitei.

4. Echipele de handbal masculin juniori 1 și 2.

5. Sebastian Arbuz -box.

6. Ioan Zaizan- atletism/ 1500 m.

7. Sebastian Ursachi- atletism/ 400 m, ștafeta.

8. Vlad Rusu- handbal masculin.

9. Adina Mihalache- tir cu arcul.

10. Vasile Cojoc- lupte greco-romane. TOP 10 CSM Onești

1. Andreea Elena Panțuroiu- atletism.

2. Mirela Elena Lavric- atletism.

3. Ioan Andrei Melnicescu- atletism.

4. Mihaela Camebi- haltere.

5. Silvia Zarzu- gimnastică.

6. Paul Dumitrașcu- haltere și Marinela Moroșan- haltere.

7. Iulia Nicoleta Banaga-atletism și Diana Ion- atletism.

8. Adelina Sandu- atletism și Andreea Teodorescu- atletism.

9. Sorin Ionescu- atletism.

