Olimpicii de la Colegiul „Vrănceanu"

50 de elevi de la Colegiul Național "Gheorghe Vrănceanu" au reprezentat unitatea de învățământ la etapele naționale ale olimpiadelor pe diferite discipline, desfășurate în vacanța de primăvară, dintre care 30 s-au întors acasă cu premii, mențiuni și medalii. La Olimpiada de Matematică, Emilia Florea, clasa a V-a, prof. Cristian Merticaru; Ștefan Piscu, clasa a VI-a, prof. Marian Popa; Andrei Andriescu, clasa a VII-a, prof. Cristina Andrei; Antonio-Emanuel Adam (medalie de bronz), Mara-Ioana Postolache, clasa a VIII-a; George Ungureanu Vrânceanu (medalie de bronz), Radu Baston (mențiune MEN,medalie de argint), Andra Hadarag (medalie de bronz), clasa a X-a; Ștefan Țifrea (medalie de bronz), clasa a XI-a, prof. Lucian Lazăr. La Olimpiada de Fizică, Ștefan-Constantin Pișcu(medalie de bronz), Raul-Iosif Miclăuș (diplomă de onoare), Melania Lungu (medalie de bronz), Andrei-Arcadie Răuță, clasa a VI-a, coordonați de prof. Delia Pintilie; Alexandra Murariu, clasa a IX-a (medalie de bronz), prof. Valentin Gîrțu; Bogdan-George Surdu, clasa a XI-a (diplomă de onoare), Mircea Dolineanu, clasa a XII-a (medalie de bronz), prof. Florin Curbăt. La Olimpiada de Limbă Latină, Sorana-Adina Plotogea (premiul al III-lea), Cristina Dorodici (mențiune), clasa a IX-a, Crina-Teodora Mihai (premiul I și premiul UVT), Ștefania Melinte, clasa a X-a, Teodora-Diana Leonte (mențiune), clasa a XI-a, Andrei Merticaru, Andreea Stanciu, clasa a XII-a, îndrumați de către doamna profesoară Florentina Neculau. La Olimpiada de Științe Socio-umane, disciplina Psihologie, Călina Bichescu,clasa a XII-a (premiul al II-lea), profesor Luminița Costraș. La Olimpiada de Informatică, Ștefan Piscu, clasa a VI-a (medalie de bronz), prof. Ilie Vieru; Dragoș Cojocaru, clasa a IX-a, prof. Lăcrămioara Mărgineanu; Mara-Ioana Postoloche, clasa a VIII-a, Miruna Morărașu, clasa a XI-a, Alexandru Chelba, clasa a XI-a, Ionuț-Corneliu Farauanu, clasa a XII-a, sub îndrumarea prof. Maria Chelba. La Olimpiada de Limbă Engleză, Andrei Huțu, clasa a IX-a (mențiune specială), Elisa Panciu, clasa a XII-a, prof. Diana Popa. La Olimpiada de Limbă Franceză, Andrei Berdilă, clasa a IX-a (mențiune), prof. Elvira Macaru; Roxana Stoica, clasa a X-a (mențiune), prof. Mihaela Cojan. La Olimpiada de Limbă Italiană, Enrico-Antonio Busuioc, clasa a XI-a (premiul al II-lea). La Olimpiada de Religie, Ioana Barcan, clasa a X-a (premiul I), Gabriela Iftimescu, clasa a XI-a (mențiune), prof. Constantin Vasile; Mihaela Antal-Burlacu, clasa a XI-a (premiul al II-lea), Olga-Teodora Popescu, clasa a XII-a (premiul I), prof. Angela Budău. La Olimpiada Interdisciplinară Științele Pământului; Radu-Laurențiu Caragea, clasa a IX-a, profesori coordonatori-Daniela Epuran (biologie),Nadia Savin (chimie), Florin Curbat (fizică), Victor Pantă (geografie). La Olimpiada de Geografie, Olariu Andrei, clasa a IX-a, prof. Doina Leonte. La Olimpiada de Chimie, Iulia-Elena Mihăilă (mențiune specială), Eliana Frigură, clasa a IX-a, prof. Marinela Bușteagă, Miruna Belciu, clasa a X-a (mențiune specială), Mădălina Popa, clasa a XI-a (mențiune specială), Andrei Tanasov, clasa a XII-a (premiul al II-lea), prof. Mariana Rosenschein. La Olimpiada de Lectură, Maria-Teodora Busuioc, clasa a VI-a, prof. Anca-Mihaela Pașcu. La Olimpiada de Limbă și Literatură Română, Mihai Lungu, clasa a VII-a, mențiune, prof. Claudia Merticaru. La Olimpiada de Lingvistică (etapa națională se desfășoară între 12 și 14.05), Nicoleta-Eliana Băișanu, clasa a X-a, Gabriela Iftimescu, clasa a XI-a B, prof. Claudia Merticaru. Acestora li se adaugă membrii corului colegiului, prof.coordonator Corina Arhip, care au obținut mențiune la etapa zonală a Olimpiadei Corale. În plus, Colegiul Național "Gheorghe Vrănceanu" este reprezentat și la nivel internațional, în urma calificărilor obținute în anul trecut școlar: Teodora-Diana Leonte (clasa a XI-a) și Andreea Stanciu (clasa a XII-a) au participat la concursurile "Ovidianum" de la Sulmona, respectiv "Horatianum" de la Venosa, iar Andrei Merticaru (clasa a XII-a) a obținut cel mai mare punctaj la concursul național de selecție, calificându-se în lotul reprezentativ al României la Certamen Ciceronianum Arpinas ce se desfășoară la Arpino, Italia, între 11 și 15 mai, aceștia fiind îndrumați de doamna profesoară Florentina Neculau. "Olimpicii noștri sunt cei care au dus faima colegiului în țară și în acest an, cei care au petrecut zilele de vacanță reprezentând cu cinste Bacăul, alături de colegii lor de la alte unități de învățământ din județ. Pasiunea și tenacitatea lor, munca depusă alături de profesorii îndrumători, susținerea familiilor, i-au transformat în ambasadorii noștri. Îi prețuim pentru că au ales să-și dorească să fie mai buni, să fie curioși, să se implice, să-și urmeze pasiunile și visurile!", a declarat profesor Gabriel Andrei, directorul Colegiului Național "Gheorghe Vrănceanu".