Olimpica națională de la Școala Gimnazială „Spiru Haret” de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Performanță la Școala Gimnazială „Spiru Haret” Bacău! Eleva din clasa a V-a A, Evelin Elena Roșu, pregătită de profesorii Simona Sachelaru, la Limba și Literatura română, și Codrin Ciuchi (director), la Matematică, a obținut mențiune națională la Olimpiada Națională de Lingvistică, competiție care a avut loc la București, weekendul trecut, între 12 – 14 mai. Un rezultat de excepție, având în vedere că la acest nivel au participat 60 de copii din întreaga țară. „Concursul este un melaj între disciplinele Română, Matematică și Lingvistică, unde trebuie multă logică și intuiție de moment. Evelin este un copil deosebit, o elevă foarte bună la toate materiile. Noi am pregătit-o suplimentar, dar pur și simplu ei i-a plăcut să combine informațiile de la toate cele trei discipline. Este singurul premiu pe județ, la acest nivel. A mai fost un premiu special pentru Bacău, dar la clasa a IX-a. Cred că anul viitor, pentru că a prins încredere în ea, Evelin va obține un rezultat cel puțin la fel de bun, pentru că vorbim de un concurs foarte greu”, ne-a declarat prof. Simona Sachelaru. Evelin a obținut la această olimpiadă națională 88,5 de puncte, foarte aproape de elevul de pe locul III, notat cu 89 de puncte, din 100 posibile. În această olimpiadă s-a acordat doar un premiu I, un premiu II, un premiu III și o mențiune, pe fiecare nivel de studiu. „Acest premiu implică seriozitate, foarte multă muncă, și din partea noastră, ca profesori, și din partea ei. Important este ca noi, cadrele didactice, să știm să le deschidem mintea elevilor. Dacă o formulă se poate uita, metoda de aplicare a ei trebuie să rămână. Evelin este un copil poate un pic prea sobru pentru vârsta ei, dar perseverentă. Sper să-și continuie drumul la fel”, ne-a precizat și prof. Codrin Ciuchi. Evelin Elena Roșu este totodată și olimpică județeană anul acesta la Matematică (a patra medie pe județ), la Română (locul III), la Olimpiada Județeană de Lectură (mențiune) și la Lingvistică (locul II). „Nu a fost greu. Mi-a plăcut foarte mult, chiar dacă am avut și emoții. Dar a fost interesant, mai ales pe partea de lingvistică, unde a trebuit să îmi dau seama de niște reguli anume, de exemplu că unele propoziții aveau o negație, alte nu. Când am urcat pe podium a fost super. Îmi place foarte mult, sigur voi participa din nou și anul viitor.” Evelin Elena Roșu 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.