Olimpiada Gimnaziilor la Sah, etapa municipala, a avut loc pe 16 noiembrie. Echipa formata din elevii Roxana Floroiu, Diana Floroiu, Cristian Perju si Mihaita Lisita, de la Scoala Gimnaziala „Nicu Enea” Bacau a obtinut locul I invingând Scoala Gimnaziala „Mihai Dragan”.

„Acest rezultat este o alta confirmare a interesului si valorii echipei coordonate de prof. Coman Mihai. Clasarea pe locul I inseamna calificarea scolii noastre la etapa judeteana”, ne-a declarat prof. Mariana Ifrim, directorul Scolii „Nicu Enea”. Povestea care le-a adus elevilor din aceasta unitate de invatamânt premiul I la Olimpiada Gimnaziilor de Sah, etapa municipala, a inceput in 2012.

Atunci, pasiunea pentru sah a elevilor si neajunsul dat de lipsa unei sali de sport au determinat-o pe directoarea Mariana Ifrim sa scrie un proiect pe Legea 350, depus si derulat cu sprijinul Asociatiei de Parinti, prin care s-au achizitionat 15 table sah, 4 ceasuri competitii, dar si mese de tenis, utile elevilor in anotimpul rece.

„A început astfel un drum al cultivarii pasiunii si muncii pentru sportul mintii. Elevii, incurajati de cadrele didactice, au participat an de an la competitii in cadrul scolii, dar si la cele externe unde au obtinut diverse premii”, a mai spus prof. Ifrim.