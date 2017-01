Am ales acest titlu gândindu-mă la muntele Olimp, din Grecia, sălaşul zeilor, sau la un titlu din volumul lui de versuri Terţine sau pur şi simplu că aş vrea să-l aşez undeva alături de zeii poeziei. Precis Euterpe, muza poeziei lirice, l-a atins cu aripa sa. „Am fost şi eu pe-Olimp, cunosc Parnasul,

Cu zei şi semizei şi cu zeiţe

Am fost acolo călărind Pegasul. Şi am deschis secretele uşiţe

În care stă ascunsă Poezia

Şi muze cu aspect de ştrengăriţe.” Când îi citesc versurile colegului şi prietenului meu Mircea Constantin Jurebie am mari satisfacţii şi mă mir de ce a început să tipărească aşa târziu. În faţă am patru volume de versuri pe care le-am citit cu mare interes Rondeluri, O,tempora, Terţine şi Gânduri şi cu o bucurie imensă. Deşi are şapte volume tipărite din primele trei nu a mai avut exemplare. De mult nu am avut plăcerea să citesc versuri cu atâta încărcătură sufletească, pline de metafore şi înţelepciune, găsind aproape în fiecare strofă vers cu putere de maximă.

Vă daţi seama că aceste poezii nu au fost scrise în ultimii trei ani, de când a început să tipărească, ci sunt creaţia lui de o viaţă de când a crezut că poate să împărtăşească şi altora din sensibilitatea şi zbuciumul lui. La întâlnirile de 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 ani de la absolvirea Liceului „Vasile Alecsandri” (acum ne întâlnim anual) ne bucura cu câte o poezie pe care ne-o recita, dar fără să-mi dau seama că am de-a face cu un poet de mare talent. Scrie glose, rondeluri, sonete, terţine, poezii cu formă fixă unde îţi trebuie să stăpâneşti foarte bine tehnica poeziei. V-aş îndemna să-i citiţi poezia, dar nu ştiu unde puteţi să-i găsiţi volumele, dar merită încercat. Închei cu aceste versuri din poezia „Gândul bun”, din volumul de versuri Gânduri… „Când, ostenit, îmi duc crucea în spate,

Cu voia mea, de timp mă detaşez,

Mă spovedesc de omeneşti păcate…

Dă-mi, Doamne, gândul bun să te urmez !" Ioan Enăşoae

