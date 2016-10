Olandezii, interesati de parteneriate cu oamenii de afaceri bacauani

Centrul de Afaceri si Expozitii „Mircea Cancicov” a gazduit, miercuri seara, o intâlnire a mediului de afaceri bacauan cu reprezentantii la vârf ai Camerei de Comert Olanda-România (Netherlands Romanian Chamber oh Commerce – NRCC).

Actiunea, initiata in scopul demararii unor noi parteneriate intre cele doua parti, a fost mijlocita de binecunoscuta Asociatie „Betania”, partener in organizarea acestei intâlniri, condusa de carismaticul Andre Muit, cetatean de origine olandeza, stabilit in Bacau pe la mijlocul anilor ’90.

Evenimentul a fost onorat si de autoritatile locale si judetene, prin primarul municipiului Bacau, Cosmin Necula, presedintele Consiliului Judetean (CJ), Sorin Brasoveanu, precum si reprezentanti ai mediului universitar, ai ONG-urilor, jurnalisti s.a.

„Municipiul Bacau poate sa puna la dispozitie infrastructura de care beneficiaza, posibilitatile pe care le are ca si oras, tocmai pentru a promova investitii. (…) Cred ca acest nou inceput in orasul si in judetul Bacau reprezinta un plus pentru fiecare dintre dvs si vreau sa priviti municipiul nostru ca pe un partener, sa ne spuneti ceea ce nu e bine, ce trebuie indreptat, pentru ca doar impreuna putem merge mai departe, iar dvs trebuie sa prosperati aici”, a declarat primarul Cosmin Necula. La rândul sau, presedintele CJ, Sorin Brasoveanu, a amintit depre vechea colaborare pe care Asociatia „Betania” a avut-o cu autoritatile române in domeniile social, educatie si sanatate.

„Iata ca acum dezvoltam si diversificam si la un alt nivel relatiile noastre, ceea ce pe mine ma bucura foarte mult. Am convingerea ca intâlnirea aceasta va putea fi o oportunitate de a incheia noi partneneriate, evident, in functie de interesele comune. Sigur, ne dorim dezvoltarea economica a judetului, proces in care trebuie sa am in vedere asigurarea unui cadru necesar. Sunt deschis la orice parteneriat, la orice idee”, a punctat presedintele CJ, Sorin Brasoveanu. A urmat Alexandru Popescu, vicepresedinte NRCC si, totodata, CEO pe România al companiei Phillips, care a subliniat pozitia Olandei de cel mai mare investitor strain din România.

„De altfel, spiritul olandez, asa cum l-am eu cunoscut si, probabil, si dvs, este unul dintre cele mai avansate in domeniul afacerilor si comertului. Mi-as dori macar o parte din acest spirit al olandezilor sa-l imprumutam si noi. Camera de Comert Româno-Olandeza se afla intr-o misiune misiune accelerata, in ultimii ani, de a conecta bisnisul olandez cu cel local. De aceea, calatorim din judet in judet, ca sa conectam companiile cu capital olandez cu companiile locale.”

Alexandru Popescu, vicepresedintele Camerei de Comert Olanda-România

Spre final, Maurits Dohmen, directorul executiv al NRCC, a expus asistentei un material legat Camera de Comert Olanda-România si de prezenta in lume a afacerilor olandeze, dupa care cei prezenti au socializat minute in sir, discutând despre business-urile fiecaruia, impartasind din experientele acumulate in domenul afacerilor etc.