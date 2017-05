Social Oituz: Un magazin a fost curprins de flăcări de Geta Panaite - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Focul a fost observat marţi dimineaţă, în jurul orei 3.00, la un magazin din satul Hârja, comuna Oituz. Pompierii de la Detaşamentul Oneşti au fost anunţaţi prin 112 de eveniment şi s-au deplasat la faţa locului cu două autospeciale. Intervenţia a fost dificilă pentru că exista risc de extindere şi la anexa aflată la doar doi metri în spate, dar şi la un rastel cu butelii, amplasat în apropiere. Pompierii au reuşit să lichideze incendiul, în urma căruia au ars aproximativ 110 mp din acoperiş, bunuri din interior şi 10 mp de terasă, după aproape două ore, iar cauza este în curs de stabilire. 0 SHARES Share Tweet

