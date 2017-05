Prima ediție a fazei finale le oină rezervată elevelor de gimnaziu a fost o reușită. Competiția din cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar derulată în weekend, pe terenurile din spatele stadionului „Municipal” din Bacău a fost câștigată de Școala Gimnazială Calicea Mare, din Dolj. Doljencele au fost urmate pe podium de Școala Gimnazială 1 Curcani (Călărași) și de maramureșencele de la Școala Gimnazială Remetea Chioarului. „Succesul echipei din Dolj este cât se poate de meritat, însă toate echipele s-au prezentat bine. Înainte de toate, țin să apreciez nivelul organizatoric, Bacăul dovedindu-se o gazdă excelentă”, a declarat președintele Federației Române de Oină, Nicu Dobre, referitor la competiția organizată de ISJ Bacău, DJTS, MEN împreună cu FRO. „Mă bucur că am făcut față cu brio acestei provocări. Ne-am pregătit cât se poate de bine, și aici vreau să mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în organizare”, a apreciat prof. Otilia Lazăr, directorul de concurs al fazei finale ce a reunit cele mai bune opt echipe feminine de oină din țară la nivel de gimnaziu. „În momentul în care am decis ca Bacăul să găzduiască aceasta competiția, ne-am gândit că pentru oina băcăuană poate și trebuie să fie un nou început. Nu trebuie uitat că Bacăul a dat una dintre multiplele campioane ale României, Siretul”, a punctat președintele FRO, Nicu Dobre, care a precizat că, in octombrie, municipiul nostru va găzdui și Cupa Federației la Seniori: „Am găsit în Bacău o deschidere din partea tuturor instituțiilor: Inspectorat Școlar, DJTS, Primărie. Prin urmare, ne-am gândit să îmbinăm statutul Bacăului de oraș european al sportului în 2017 cu sportul tradițional al românilor: oina. Așa cum nu există nuntă fără horă, nu cred că poate exista nici sport fără oină în România”. Și, așa cum s-a văzut duminică, la festivitatea de premiere, nu poate exista nici oină fără…horă, în final, echipele participante luându-se de mână și încingând un dans tradițional chiar pe terenul de joc. 0 SHARES Share Tweet

