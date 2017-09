La finalul acestei săptămâni, Bacăul redevine polul de atracție în ceea ce priveste sportul nostru național, oina. De vineri și până duminică, în Bacău vor fi desfășurate mai multe activități legate de împlinirea a 85 de ani de la înființarea Federației Române de Oină. Seria manifestărilor aniversare va fi deschisă vineri, la 19.00, atunci când la sediul DJTS Bacău va avea loc Recepția organizată cu ocazia a 85 de ani de la înființarea FRO. De sâmbătă, activitățile se vor muta pe stadionul „Lucrețiu Avram”, care va găzdui, în premieră pentru Bacău, Cupa Federației la Oină. Sâmbătă, 30 septembrie, în intervalul orar 15.00-18.00 se vor derula meciurile din grupe, primele două echipe din fiecare grupă calificându-se în semifinale. Duminică, începând cu ora 9.00, se vor disputa semifinalele și finalele, ceremonia de premiere urmând să aibă loc în jurul orei 13.00. Anul acesta, șase echipe se vor lupta pentru trofeu: Frontiera Tomis Constanța, Straja București, Biruința Gherăești, Brigada Gherăești, Politehnica Cluj și Stejarul Pârcovaci. Cea mai titrată participantă este Frontiera Tomis Constanța, deținătoare a 12 titluri naționale, a Cupei Regelui și a Cupei României. Moldova nu punctează doar la capitolul găzduire, fiind reprezentată de trei echipe care vor încerca să ajungă cât mai sus la această ediție a Cupei Federației. Este vorba de cele două formații din comuna nemțeană Gheărești, Biruința și Brigada, care și-au disputat finala Cupei Satelor și de ieșenii de la Stejarul Pârcovaci, clasați pe locul 3 la aceeași competiție. Toate activitățile din cadrul manifestărilor dedicate aniversării celor 85 de ani de la înființarea Federației sunt organizate de FRO, Primăria Municipiului Bacău și Ministerul Tineretului și Sportului în parteneriat cu DJTS Bacău și Colegiul Tehnic „NV Karpen”. „Ne bucurăm că Bacăul redevine principalul centru de interes al oinei, având onoarea de a găzdui aceste manifestări foarte importante. Suntem convinși că vom fi la înălțime”, a declarat prof. Otilia Lazăr, membru în Comisia de Copii și Juniori a Federației și vicepreședintele Asociației Române a Jocurilor și Sporturilor Tradiționale. 0 SHARES Share Tweet

