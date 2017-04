Actualitate Oile lui Matei au păscut puieții plantați de elevi în zona Lacul Bacău II de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Circa o sută de elevi ai Colegiului Economic „Ion Ghica” au plantat, imediat după Florii, timp de două zile, copaci și arbuști în zona Lacului Bacău II – arie naturală protejată (în zona numită de băcăuani „Podul cu lanțuri”). Acțiunea lor face parte din proiectul de ecologizare și plantare de copaci „Creștem împreună”, care este aplicat în acest areal timp de nouă luni (martie – noiembrie 2017), dar de ceea ce s-au temut și elevii și profesorii care i-au coordonat nu au scăpat: oile și caprele unui megieș din zonă le-au păscut „lucrarea”. Acolo erau plantați deja 200 de copăcei. „Pe 28 aprilie – ne-a scris profesoara Tania Coșeraru – am fost în zonă și m-am îngrozit de halul în care au ajuns mulți dintre copăcei: aproape fără nicio frunză, fără muguri, unii chiar rupți, iar cei mai vechi fără coajă pe tulpină”. Cei care și-au construit acolo vile (unii sunt chiar demnitari sau cunoscuți oameni de afaceri) și cei care locuiesc în blocurile din apropiere, dacă nu chiar toți, spun că pe acolo este scoasă la păscut turma de capre a unui crescător de animale de ocazie, numit Matei. Și nu de azi de ieri, ci de mai multă vreme. „Vă rog sa trageți un semnal de alarma în presă – spune profesoara Tania Coșeraru -, astfel încât cetățenii care fac jogging sau se plimbă prin zonă SĂ SUNE LA 0234/986 – Poliția Locală Bacău. Hotărârea Consiliului Local nr. 384 din 31.10.2007 prevede explicit, la art. 11, că pășunatul în ariile naturale protejate se sancționează cu amendă de la 300 la 2.500 de lei și confiscarea animalelor. Cadru legal avem, lipsește «brațul legii. N-aș vrea să cred că «se închid ochii» pentru câte-un ied sau miel”.

În una din zilele în care elevii plantau copăcei, pentru a da bine într-o poză de grup, o profesoară a mutat, pe iarbă, un rest de PET de la un loc la altul. Gestul a fost văzut de un bărbat care lucra de zor la pavajul curții unei vile de toată frumusețea din apropiere, care a făcut un pui de scandal. Cum adică – spunea el -, abia s-a făcut curat pe acolo, iar alții aruncă deja gunoaie? De felicitat bărbatul în cauză pentru atitudinea lui, chiar dacă nu-și avea deloc obiectul, însă turma de oi sau capre care paște pe acolo nu o vede? Mai are curaj să ia atitudine?

