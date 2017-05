Editorial „Oglinda” municipalităţii de Gheorghe Baltatescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Municipiul Bacău ar putea accesa peste 40 de milioane de euro de la Uniunea Europeană pentru dezvoltarea urbană şi implementarea planului de mobilitate durabilă, însă printre exigenţele finanţatorului se înscriu elaborarea şi aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană şi a Planului de Mobilitate Urbană, operaţiuni dificile şi de mare întindere în timp. Este de aşteptat ca aceste strategii să nu aibă soarta PUG-lui, elaborat în mare grabă şi neprofesionist, fiind necesare, în timp, majore rectificări, care au creat mari probleme administraţiei locale în aplicarea lui, mai ales că, municipiul Bacău este este, după informaţiile noastre, singurul din Regiunea Nord-Est care nu are încă cele două documente aprobate. Ieri a avut loc ultima consultare cu toate instituţiile de interes public, după care consultantul care a câştigat licitaţia va depune la CL forma finală a analizei diagnostic. Contractul semnat expiră la sfârşitul acestei luni, orice întârziere va avea consecinţe greu de estimat în derularea celorlalte etape în vederea atragerii fondurilor repartizate pentru aplicarea strategiei şi a planului de dezvoltare urbană, pe cele două axe strategice. Pe scurt se urmăreşte reducerea poluării atmosferice şi fonice, a emisiilor de gaze, a consumului de energie, îmbunătăţirii mediului urban, a siguranţei şi securităţii urbane, asigurarea diferitelor opţiuni de transport cât şi a celor alternative, astfel ca municipalitatea să aibă la dispoziţie o vedere de ansamblu, o oglindă a situaţiei din Bacău, obiectivă şi reală, susţinută cu date, informaţii, imagini şi cercetări, care vor deveni instrumente în luarea deciziilor, eliminându-se arbitrariul şi, eventual, a unor interese de grup sau individuale, dar mai ales a ingerinţelor de ordin politic. 0 SHARES Share Tweet

