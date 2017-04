Top Story Oficiali UE, în vizită la investițiile europene din Bacău de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter O delegație a Comisiei Europene condusă de Carsten Rasmussen, Comisar Șef al Direcției Generale pentru Politică Regională și Urbană s-a aflat marți, în Bacău. Discuțiile, la care au participat Sorin Brașoveanu, președintele Consiliului Județean (CJ) Bacău, reprezentanți ai Primăriei municipiului Bacău, ai Asociației de Dezvoltare Locală Bacău și ai Agenției de Dezvoltare Nord-Est, au fost punctuale și s-au axat pe proiectele strategice ale județului, cum ar fi varianta ocolitoare a municipiului Bacău, sistemul de termoficare al municipiului, „Sistemul integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău”, „Strategia de dezvoltare urbană a municipiului Bacău” și „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bacău”. Au fost prezentate stadiul lucrărilor, punctele forte, dar și obstacolele întâmpinate în implementarea proiectelor aduse în discuție. Astfel, la șoseaua de centură a Bacăului, proiect finanțat prin Programul Operațional de Infrastructură Mare (P.O.I.M.), a fost reziliat contractul cu firma constructoare din cauza incapacității acesteia de a termina lucrările. Reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere au precizat că în perioada următoare va fi realizată o nouă procedură de licitație. În paralel, se regândește soluția tehnică.

Până la sfârșitul anului este programată parcurgerea întregii proceduri de licitație și atribuire a contractului, urmând ca în ianuarie 2018 să fie semnat contractul cu noul constructor și în cel mai scurt timp acesta să primească ordinul de începere a lucrărilor. Perioada programată pentru execuție este de 2 ani, iar un aspect extrem de important este că centura ocolitoare va putea face legătura cu Coridorul 4 care leagă sudul (Focșani, Buzău, Ploiești) cu nordul țării (Suceava, Siret). Centura ocolitoare va permite și accesul spre vestul țării, spre Brașov. ”Aș vrea să accentuez faptul că, la această oră, tot județul Bacău și, în primul rând, municipiul este sufocat efectiv de traficul de zi cu zi. Ca perspectivă, această conexiune între Regiunea Nord-Est și Vestul țării este mai mult decât necesară dacă avem în vedere că Regiunea Nord-Est este zonă de graniță a Uniunii Europene. Este foarte important să știm ce avem de făcut de aici încolo, care este foaia de parcurs, care sunt pașii de urmat și în cât timp. Să sperăm că lucrurile vor intra într-un făgaș normal iar la începutul anului viitor vom avea desemnat constructorul, care să se apuce serios de treabă”, a subliniat Sorin Brașoveanu, președintele Consiliului Județean Bacău. Un alt proiect de importanță majoră pentru județ despre a cărui derulare s-a discutat cu reprezentanții Comisiei Europene este „Sistemul integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău”.

Din păcate, chiar dacă proiectul este finalizat sub toate aspectele (activități, finanțare), nu este la această oră operațional datorită contestației depuse la Curtea Supremă de Justiție de către unul dintre operatorii de instalații. Faptul că instalațiile și stațiile nu funcționează de peste doi ani de zile are un puternic impact negativ. Pe de o parte, operatorul trebuie să transporte toate deșeurile colectate direct la depozitul de deșeuri din Bacău, ce are un grad de umplere de peste 90 la sută, la o distanță de peste 80 km, iar costurile pentru populație sunt mai mari decât cele preconizate. Pe de altă parte, Consiliul Județean Bacău plătește anual peste 50.000 de euro doar pentru costurile de asigurare a pazei și electricitate. Ca să nu mai vorbim de faptul că la această oră nu se cunosc cu exactitate cu ce costuri vor reporni aceste utilaje. Ca soluție temporară, Consiliul Județean Bacău a propus înființarea pe o perioadă determinată a unui serviciu public cu personal, buget anual și strategie de investiții, care va trebui să obțină licența de la ANRSC și va gestiona operaționalizarea proiectului până ce procedura de licitație va fi finalizată și contractul semnat. ”Este o soluție temporară. Nu putem sta să așteptăm la nesfârșit până când se va debloca la nivel de justiție această situație pentru că instalațiile și celulele de depozitare, nefiind folosite și întreținute, se degradează iar Consiliul Județean Bacău va trebui să plătească costurile pentru reparații și întreținere odată ce instalațiile vor fi preluate de operator. Am propus această soluție atât Ministerului Mediului, Ministerului Fondurilor Europene, cât și Comisiei Europene. Avem nevoie de un răspuns scris, legal, pentru că așa cum este contractul de finanțare, noi nu putem avea operatori pentru deșeuri decât în urma unei licitații. Am venit cu soluția unui serviciu public, pe o perioadă determinată, dar nu ne putem asuma singuri această răspundere pentru că ea poate genera o situație de neeligibilitate. Așteptăm un răspuns din partea Guvernului, există o soluție propusă de noi care se regăsește într-un memorandum, așteptăm o hotărâre de guvern și în funcție de aceasta vom decide ce cale vom urma pe termen lung. Oricum este important de menționat că, la această oră, Bacău nu este pasibil de nicio corecție financiară. Mă bucur că am putut avea un dialog constructiv cu reprezentații Comisiei Europene, noi am dat dovadă de transparență totală, ne-am deplasat în teren, unde au putut constata la fața locului cum stau lucrurile, iar acum așteptăm ca concluziile dumnealor să fie transformate în decizii ferme”, a făcut precizări privitor la această situație președintele Consiliului Județean Bacău, Sorin Brașoveanu.

Prezent la discuții, Cătălin Gheran, director general în Ministerul Fondurilor Europene, a precizat că în Planul Național de Gestionare a Deșeurilor a punctat exact pașii ce trebuiesc urmați pentru dezvoltarea sistemului. ”Este foarte important să începem să operăm cu acest sistem așa cum a fost gândit pentru a putea să vedem exact unde sunt slăbiciunile. Știu că sunt discuții pe acest subiect, dar la momentul actual prioritatea noastră este să-l punem la treabă și ulterior o să-i puteți constata eficiența. În principiu, mă bucur să constat că la nivel județean și local există deschidere pentru finanțările noastre și vă aștept cu noi proiecte”, a declarat Cătălin Gheran. Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău este un proiect fazat, prima etapă urmând a se finaliza la sfârșitul acestui an. Investițiile actuale, realizate prin P.O.I.M. s-au concentrat în special pe stații de epurare în zonele urbane și mai puțin pe extindere/reabilitare rețele de apă. Acestea vor fi reabilitate pe programul aferent perioadei 2014-2020, când numărul de localități cuprinse în proiect ajunge la 40 (plecând de la șase, câte sunt acum pe P.O.I.M. 2007- 2013). La faza de Master Plan, valoarea investițiilor se ridică la 172 milioane de euro, iar depunerea aplicației pentru faza a doua de finanțare se va face la începutul anului 2018. La rândul său, oficial european s-a declarat încântat de gradul de implicare al autorităților județene.

„Sunt proiecte ambițioase, cu număr mare de beneficiari și, în pofida obstacolelor apărute, trebuie găsite soluții și mers înainte. Trebuie să avem o abordare deschisă, în care vedem exact ce își dorește România și să-i oferim sprijinul nostru", a apreciat Carsten Rasmussen, conducătorul delegației Comisiei Europene, la finalul întrevederii. După discuțiile purtate la Consiliul Județean, delegația și reprezentanții administrației publice s-au deplasat în județ pentru a vizita o serie de obiective finanțate din fonduri europene, cum sunt: "Modernizarea și amenajarea parcului Băi în Municipiul Moinești", "Modernizarea ambulatoriului integrat al Spitalului Municipal de Urgență Moinești" și "Reabilitare rețele de străzi urbane, trotuare și iluminat public în orașul Comănești, județul Bacău".

