– Ministerul Apărării Naţionale începe selecţia viitorilor militari şcolarizaţi în anul de învăţământ 2017 – 2018 – în Bacău, recrutările se fac prin Centru Militar Judeţean – oferte sunt atât pentru elevii care termină clasa a VIII-a, pentru cei de clasa a XII-a, dar şi pentru cei care au vârsta până în 28 de ani – învăţământul militar este învăţământ de stat, vocaţional, gratuit, parte integrantă a sistemului naţional de învăţământ Ministerul Apărării Naţionale recrutează tineri în vederea admiterii în instituţiile militare de învăţământ, pentru anul şcolar 2017 – 2018. Recrutările se fac prin Centrul Militar Judeţean, la Biroul Informare-Recrutare din strada Energiei nr.1, et.1, cam. 102-105, zilnic de luni până vineri, între orele 08.00 – 16.00. Fetele şi băieţii care se gândesc să urmeze o carieră militară pot opta pentru colegii naţionale militare, academii militare (pentru formarea ofiţerilor licenţiaţi) sau şcoli postliceale militare (pentru maiştri militari). Oferta MApN este valabilă pentru Colegiul Naţional Militar „Ştefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc (120 de locuri), Colegiul Naţional Militar „Dimitrie Cantemir” Breaza (120 de locuri), Colegiul Naţional Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia (120 de locuri) şi Colegiul Naţional Militar „Tudor Vladimirescu” Craiova (120 de locuri). Pe cele 480 de locuri se primesc candidaţi care fac dovada promovării examenului de Evaluare Naţională sau care sunt în clasa a VIII-a şi care nu depăşesc vârsta de 16 ani în cursul acestui an. Termenul limită de depunere a dosarului este 24 martie 2017. Aviator până în 24 de ani Tinerii care au urmat cursurile liceale şi aspiră la o funcţie de ofiţer se pot înscrie la Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu (203 locuri), Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” Braşov (159 locuri), Academia Navală „Mircea cel Bătrân” Constanţa (66 locuri), Academia Tehnică Militară Bucureşti (180 locuri) şi Institutul Medico-Militar Bucureşti şi Târgu Mureş (50 locuri). Pentru cele 658 de locuri pot opta candidaţii cu diplomă de bacalaureat sau cei care sunt în clasa a XII-a şi cei care au vârsta până în 26 de ani. Pentru tinerii care optează pentru aviaţie-naviganţi, limita de vârstă este de 24 ani împliniţi în cursul anului 2017. Pentru ofiţeri, termenul limită de depunere a dosarului de înscriere este 14 aprilie 2017. Locuri mai puţine pentru maiştri militari În cazul maiştrilor militari, limita de vârstă creşte până la 28 de ani. Pentru această categorie profesională sunt disponibile locuri la Şcoala Militară de Maiştri şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” Piteşti (216 locuri), Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia” Boboc, Buzău (100 locuri), iar Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” Constanţa (95 locuri). Aceştia au termen de gândire până la începutul lunii mai 2017. Paşi de urmat Pentru a participa la concursul de admitere în instituţiile militare de învăţământ, candidaţii au de parcurs mai multe etape. Drumul spre o carieră militară începe obligatoriu la Biroul Informare-Recrutare din cadrul Centrului Militar Judeţean Bacău pentru stabilirea contactului iniţial. Urmează apoi efectuarea unui examen medical la o clinică militară, definitivarea dosarului de candidat, la sediul Biroului Informare-Recrutare din cadrul CMJ Bacău, susţinerea a două teste aptitudinale care sunt apreciate cu „admis” sau „respins”, evaluarea psihologică, evaluare a aptitudinilor fizice la Centrul Zonal de Selecţie şi Orientare Câmpulung Moldovenesc, după care urmează concursul de admitere în instituţiile militare de învăţământ. Admiterea elevilor se face în baza susţinerii şi promovării unei probe eliminatorii cu durata a 3 ore, care constă într-un test grilă de evaluare a cunoştinţelor la disciplina limba şi literatura română şi matematică, programat pentru 27 mai. Clasificarea celor admişi se va face în limita numărului de locuri aprobat, în ordinea descrescătoare a mediilor finale de admitere. Cei interesaţi pot obţine informaţii suplimentare apelând numerele de telefon 0234/512.913, interior 132 sau 0234/546855. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.