Multimedia Oferte originale pentru Nunta de Vis, în expoziție la Centrul de Afaceri de Petru Done La Centrul de Afaceri și Expoziții din Bacău s-a deschis, vineri, 17 februarie, cea de a cincea ediție a manifestării promoționale „Expo Nunta de Vis". Organizatorii evenimentului au plasat standurile celor 55 de firme expozante într-un mod original în comparație cu primele patru ediții ale acestuia. Ei au așezat la parterul pavilionului expozițional producătorii și ofertanții de accesorii și servicii pentru un eveniment cum este o nuntă, iar la etaj au etalat ofertele creatorilor de rochii de mireasă și de îmbrăcăminte sau de încălțăminte pentru miri, pentru nași sau chiar pentru nuntași. Semnalul deschiderii Expo Nunta de Vis a fost dat de directorul general al societății Centrul de Afaceri și Expozițional, Corneliu Pricope, care a transmis expozanților speranța ca toate contractele pe care le vor încheia la acest eveniment să fie de bun augur pentru tot anul 2017. Așadar, vizitatorii expoziției de la Centrul „Mircea Cancicov" din Bacău pot vedea, timp de trei zile (17 – 19 februarie) mai întâi ofertele organizatorilor de nunți, precum modul de amenajare a unei locații de nuntă, dar și aranjamente florale și bijuterii, precum și ofertele unor formații de nuntă, DJ sau ateliere cu servicii foto-video, ale unor școli de dans, cofetării, precum și ale unor saloane de înfrumusețare. Vizitatorii pot admira standurile cu oferte deosebite ale crescătorilor de porumbei care, prin zborul lor grațios, pot face cu adevărat de vis anumite momente ale evenimentului de nuntă, sau pot degusta „mărturiile dulci" – ultima modă de organizare a unei nunți (borcănașe cu dulcețuri, cu gem sau caramel, acadele, macarons, ciocolată, pates de fruits, prîjituri de toate felurile sau borcănașe cu miere) care să poarte amprenta acestui moment important din viața unui cuplu și, în același timp, să fie ceva original care să-i surprindă pe invitați. Îndrăgitul interpret de muzică populară băcăuan George Cojocărescu a venit, la expoziție, cu un interesant stand în care a adus toată suita de costume populare pe care le-ar putea purta și mirii și nașii lor, dar și nuntașii iubitori de tradițiile folclorului și portului popular românesc – originale și autentice piese de costume populare din propria sa colecție. 1 of 19 La etajul pavilionului expozițional l-am revăzut din nou pe cunoscutul sportiv de performanță Ionuț Iftimoaie, alături de care soția sa, Maria, a etalat noi și originale piese vestimentare din propriul atelier de modă, pentru doamnele care vor petrece la o nuntă de vis. Dar, despre acestea și altele asemenea, mai multe amănunte vom oferi într-un reportaj de la fața locului, pe care îl vom publica în ediția de luni a ziarului nostru. Expoziţia se poate vizita sâmbătă în intervalul orar 10,00 – 18,00, iar duminică între orele 10,00 și 16,00.

